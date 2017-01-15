كوبر يتحدّث عن بعض النقاط قبل مواجهة مالي

أكّد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية حارس المرمى شريف إكرامي للمباراة أمام مالي مشيراً إلى أنّ الحارس أجرى فحصاً طبياً اليوم الأحد، والأشعة مطمئنة تماماً، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يشارك في التدريب الجماعي غداً الإثنين.

ويستهل منتخب الفراعنة مبارياته بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2017 بالغابون بعد غد الثلاثاء بمواجهة منتخب مالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تحتضنها مدينة "بورت جنتيل"وتضم أيضاً منتخبي غانا وأوغندا.

وأوضح كوبر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمدينة بورت جنتيل الغابونية أنّ لا صحة لما قيل حول غياب إكرامي عن مباريات البطولة

والحارس جاهز تماماً وإصابته مجرّد شد في العضلة الخلفية.

وأوضح كوبر أنه استقر بشكل رسمي على الحارس الذي سيلعب مباراة مالي ولقاءات بطولة أمم إفريقيا في الغابون.

وقال كوبر: "كان يجب منذ فترة، الاستقرار على الحارس الأساسي للفراعنة ولكنني أفضّل عدم الإعلان عنه في الوقت الحالي نظراً لأنّ هناك 48 ساعة متبقية على أول مباراة في البطولة".

وأكد كوبر أنّ طريقته وخطة لعبه واحدة ويتدرب عليها ولا يغيّرها ولكن في بعض الأوقات يضطر لتغيير الطريقة في ظل الإصابات والإيقافات أو طريقة لعب الفريق المنافس وظروف المباراة.

وأشار كوبر إلى أنه استقر تماماً على الطريقة وخطة اللعب التي سيخوض بها مباراة مالي ووضع الخطوط العريضة والخطة المناسبة لها بعد دراسة

المنافس جيداً ولكن يمكن التغيير في أي وقت من الأوقات في العناصر الأساسية التي ستخوض المواجهة لكن ذلك لن يغيّر كثيراً في الخطة.

وعن منتخب مالي قال مدرب الفراعنة: "منتخب مالي يتميز بطول القامة وسنعمل على حرمان لاعبيه من هذه الميزة في المباراة".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "منتخب مالي يمتلك 4 لاعبين مميزين للغاية وخاصة في الخط الأمامي ولديهم السرعة والقوة والطول، وسنعمل على غلق المساحات أمامهم من منتصف الملعب وسنمنع وصولهم لمرمانا".

واختتم كوبر تصريحاته كاشفاً عن أنه يخوض لأول مرة في حياته بطولة أمم أفريقيا، ولأول مرة يلعب بطولة مجمعة في هذه الفترة القصيرة مضيفاً

أنه كمدرب لم يلعب أي بطولة أفريقية من قبل، وبالتالي هناك صعوبات تتمثل في قلة الخبرة لكن التحدي والرغبة في التتويج باللقب القاري وإسعاد

الشعب المصري تقضي على كل ذلك وتمنحه القوة والإرادة الموجودة أيضاً في صفوف أحفاد الفراعنة.

وأوضح أنه طالب لاعبيه بأن يتحدوا أمام كل المشاكل والصعوبات ويحاولوا إثبات أنفسهم للعالم أجمع وأنه يثق كثيراً في قدراتهم من أجل استعادة اللقب وسيادة القارة السمراء من جديد بعد غياب ثلاث دورات متتالية .