كوبر يتحدث عن طموحات الفراعنة في "كان 2017"

عقد مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤتمراً صحفياً اليوم السبت بمقر اتحاد الكرة بالقاهرة للحديث عن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 كانون الثاني/يناير حتى الخامس من شباط/فبراير المقبل.

من جانبه، أكّد كوبر ثقته في المجموعة التي تم إختيارها في القائمة الأولية للفراعنة والتي ستدخل معسكر الإعداد بدءاً من الغد قائلاً: "كنت أتمنى وجود أكثر عدد من اللاعبين لكني ملتزم بضم 23 لاعباً فقط، وهناك عناصر مميزة، التزامي بالقائمة منعني من ضمهم".

وعن المعايير الفنية في اختياراته لقائمة اللاعبين، أوضح "كوبر" أنه يحتفظ بالأسباب الفنية لنفسه دون الإفصاح عنها، سواء استبعاد باسم مرسي أو مؤمن زكريا ووليد سليمان لاعبي الأهلي.

وشدّد الأرجنتيني على أنه سيسعى بقوة للفوز ببطولة أمم إفريقيا، رغم صعوبة المنافسة مع المنتخبات المشاركة بالمسابقة القارية قائلاً: "إصرار وعزيمة وحماس اللاعبين هو مفتاح الفوز باللقب القاري بعد غياب ثلاث دورات".

وأضاف مدرب "الفراعنة" أنّ المنافسة في تلك النسخة من البطولة القارية ستكون الأصعب فالمنتخبات المشاركة تتسم بالقوة ويوجد عدد كبير من المحترفين الأفارقة في مختلف ملاعب العالم بأوروبا وغيرها من القارات، لكنّ الروح القتالية لأبناء النيل قادرة على إعادة اللقب للقاهرة.

ورفض كوبر بشدة وصف أو تعبير منتخب محمد صلاح، مؤكداً أنه لا يعتمد على نجم روما الإيطالي بمفرده، ولكن يستغل إمكانات صلاح لأجل تحقيق أهداف المنتخب.

من جانبه، كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أنّ صفوف "الفراعنة" ستكتمل الثلاثاء المقبل بانضمام باقي المحترفين الـ 11، حيث يصلون تباعاً وفقاً لمشاركة كل لاعب مع فريقه.



وأضاف لهيطة أنه سيتم إرسال قائمة منتخبنا النهائية قبل 10 أيّام من بداية البطولة القارية القائمة النهائية للمنتخب أي بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير الجاري .

الجدير بالذكر أنّ منتخب الفراعنة يدخل في معسكر إعدادي للبطولة القارية ابتداءاً من غد الأحد وحتى السفر إلى الغابون يوم 13 كانون الثاني/يناير المقبل يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التونسي في 8 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وتصل بعثة نسور قرطاج للقاهرة الخميس المقبل على أن يدخل المنتخب التونسي في معسكر قصير لمدة 48 ساعة قبل المواجهة.