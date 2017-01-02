كوادو أسامواه أبرز الغائبين عن القائمة الأولية لغانا

وكان كوادو أسامواه نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي هو النجم الوحيد الغائب عن القائمة التي ضمت 26 لاعباً حيث فضل اللاعب البقاء مع فريقه الذي يرغب في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي وذلك بعدما أفسدت الإصابات مسيرة اللاعب على مدار الموسمين الأخيرين.

وضمت القائمة 15 من بين 23 لاعباً كانوا بقائمة الفريق في النسخة الماضية من البطولة الأفريقية والتي احتل فيها الفريق المركز الثاني بعد هزيمته أمام المنتخب الإيفواري في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها غينيا الاستوائية.

ويصطحب غرانت، الذي قاد الفريق للمركز الثاني في بطولة 2015، اللاعبين إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام قبل السفر إلى الغابون للمشاركة في البطولة التي تقام فعالياتها من 14 كانون الثاني/يناير الحالي إلى الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وضمت القائمة لاعباً واحداً فقط من الدوري الغاني وهو حارس المرمى ريسارد أوفوري من فريق أول ستارز الغاني.

كما ضمت القائمة عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة وفي مقدمتهم الأخوان آندري وجوردان آيو والمهاجم أسامواه جيان قائد الفريق ومباراك واكاسو لاعب باناثينايكوس اليوناني وكريستيان أتسو نجم نيوكاسل الإنكليزي. ويخوض المنتخب الغاني، الفائز باللقب أربع مرات سابقة، فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أوغندا ومالي ومصر حيث يلتقي المنتخبات الثلاثة في 17 و21 و25 كانون ثان/يناير الحالي على الترتيب.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: بريماه رزاق (قرطبة الإسباني) وآدم كوراراسي (روزنبرغ النرويجي) وريشارد أوفوري (أول ستارز الغاني) .

الدفاع : هاريسون أفول (كولومبوس كرو الأميركي) وآندي يادوم (بارنسلي الإنكليزي) وعبد الرحمن بابا (شالكه الألماني) وفرانك أشيامبونغ (أندرلخت البلجيكي) وجون بوي (سيفا سبور التركي) وجوناثان مينساه (آنجي الروسي) ودانيال أمارتي (ليستر سيتي الإنكليزي) وإدوين جيماه (أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي).

وسط الميدان: إيمانويل أغيامانغ بادو (أودينيزي الإيطالي) وأفري أكوا (تورينو الإيطالي) وتوماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) ومبارك واكاسو (باناثينايكوس اليوناني) وكريستيان أتسو (نيوكاسل الإنكليزي) زإينزير أوفوري (آيك ستوكهولم السويدي) وصامويل تيتيه (ليفيرينغ النمساوي) وجوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).

الهجوم: أسامواه جيان (أهلي دبي الإماراتي) وجوردان أيو (أستون فيلا الإنكليزي) وعبد المجيد واريس (لوريان الفرنسي) وآندري أيو (ويستهام الإنجليزي) وإيبنزير أسيفوا (سيون السويسري) وبرنارد تيكبيتي (شالكه الألماني) ورافاييل دوامينا (أوستريا لوستيناو النمساوي).