"كان" 2019 في الكاميرون

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، اجتمع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء بمقر الاتحاد في القاهرة، وقال أحمد "أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات توجه بإعادة النظر في القرارات المتخذة مسبقاً وفقاً لأحكام النظام الأساسي باختيار الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا كبلدان مضيفة للنسخ الثلاث المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في 2019 و2021 و2023".

وكان اختيار الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية قد أثار جدلاً واسعاً للتشكيك في إمكانيات البلد ونجاحها في الوفاء بمتطلبات الاتحاد اللازمة لتنظيم مثل هذا الحدث.

وفي آب/أغسطس، قال أحمد في تصريحات أن الكاميرون "غير جاهزة" لاستضافة البطولة.

وعينت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي اللجنة المنظمة من 6 اشخاص برئاسة أماغو مالفين بينيك، وعقدت الأخيرة اليوم اجتماعها الأول بحضور رئيس الاتحاد.

وتوجه بينيك إلى زملائه في اللجنة قائلاً "دورنا هو تقديم أفضل عون للكاميرون التي تنظم كأس الأمم الأفريقية في 2019 بحلتها الجديدة، والوفاء بمستلزمات اتفاق الاستضافة والتي لا تعد وثيقة جامدة، والتي تملكون الفرصة الآن لتطويرها بعدما توليتم مهامكم".

وفي أعقاب ندوة للاتحاد الافريقي أقيمت في تموز/يوليو في الرباط، أقرت اللجنة التنفيذية "زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخباً بدءاً من نسخة 2019 في الكاميرون، على أن تقام البطولة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو" بدلاً من كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وأبقى الاتحاد الافريقي على إقامة البطولة كل عامين، رغم انتقادات الأندية الأوروبية التي تضطر للاستغناء عن لاعبين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموسم الكروي، أو حتى تدفع لاعبين لرفض المشاركة مع منتخبات بلادهم مفضلين التركيز على أدائهم مع الأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) في 24 آب/أغسطس حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، فاشتد الجدل حول قدرة الكاميرون على تنظيم نسخة 2019 من كأس الأمم الإفريقية، لكن الاتحاد الإفريقي أكد في اليوم التالي أن قرار الفيفا لا يؤثر على الاستضافة.

