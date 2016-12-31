كان 2017: مجاني وفيغولي يخرجان من حسابات ليكنس

وتلعب الجزائر ضد زيمبابوي في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية التي تضم أيضا تونس والسنغال.

وشارك مجاني في ثماني مباريات مع ليغانيس الإسباني هذا الموسم بينما لا يشارك فيغولي مع وست هام يونايتد الإنكليزي بصفة أساسية.

وضم المدرب البلجيكي، الذي تولى قيادة الجزائر خلفا للصربي ميلوفان رايفاتش، ثنائي اتحاد العاصمة ربيع مفتاح ومحمد بن يحيى إضافة لياسين كادامورو مدافع سرفيت السويسري.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى: رايس مبولحي (أنطاليا سبور) شمس الدين رحماني (مولودية بجاية) مليك عسلة (شبيبة القبائل).



مدافعون: عيسى ماندي (ريال بيتيس) هشام بلقروي (الترجي) رامي بن سبعيني (رين) محمد بن يحيى وربيع مفتاح (اتحاد العاصمة) مختار بلخيثر (الإفريقي) ياسين كادامورو (سرفيت) جمال مصباح (كروتوني) فوزي غلام (نابولي).



لاعبو الوسط: نبيل بن طالب (شالكه) عدلان قديورة (واتفورد) سفير تايدر (بولونيا) ياسين براهيمي (بورتو) مهدي عبيد (ديجون) رشيد غزال (أولمبيك ليون) رياض محرز (ليستر سيتي).



مهاجمون: إسلام سليماني (ليستر سيتي) بغداد بونجاح (السد القطري) هلال العربي سوداني (دينامو زغرب) سفيان حني (أندرلخت).