كأس أمم أفريقيا 2017 : مصر – الكاميرون حقائق يجب معرفتها قبل النهائي الكبير
ليست أنظار القارة الأفريقية هي فقط من ستتوجه نحو النهائي الكبير بين مصر والكاميرون، بل أغلب متابعي كرة القدم في العالم سيكونون أمام الشاشات ترقباً للمشهد الأخير من الكان.
- هذا عاشر لقاء بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا – فاز منتخب مصر 4 مرات مقابل 3 مرات للكاميرون (تعادل 2 متضمنة مباراة انتهت بركلات الترجيح لصالح مصر).
- هذا ثالث لقاء بين المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا – حصد منتخب مصر اللقب في اللقاءين السابقين في هذه المرحلة (1986 بركلات الترجيح و1-0 في 2008).
- هذا ثامن نهائي لمنتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا كمنتخب مصر (باستثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) – فشل في حصاد اللقب مرة واحدة فقط في تلك الدورات (1962).
- هذا سابع نهائي لمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا – حصد اللقب في 4 من 6 مباريات نهائية سابقة له في المنافسة (1984، 1988، 2000، 2002).
- منتخب مصر هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الشوط الأول في كأس أمم أفريقيا هذا الموسم.
- حصد منتخب مصر اللقب أكثر من أي منتخب آخر (6 مع استثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) – حصد اللقب في آخر 3 مشاركات له على التوالي (2006، 2008، 2010).
- لم يخسر منتخب مصر في آخر 24 مباراة لعبها في كأس أمم أفريقيا (فاز 18 تعادل 6) – آخر خسارة له كانت في دورة 2004 أمام الجزائر.
- وصل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية بعد تسجيله 5 أهداف فقط بينما سجل منتخب مصر 4 أهداف فقط في هذه الدورة – لم يسجل منتخب مصر أكثر من هدف واحد في المباراة.
- ساهم محمد صلاح في إحراز 3 من أهداف منتخب مصر الأربعة الماضية (سجل 2 صنع 1).