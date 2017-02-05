كأس أمم أفريقيا 2017 : مصر – الكاميرون حقائق يجب معرفتها قبل النهائي الكبير

- هذا عاشر لقاء بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا – فاز منتخب مصر 4 مرات مقابل 3 مرات للكاميرون (تعادل 2 متضمنة مباراة انتهت بركلات الترجيح لصالح مصر).



- هذا ثالث لقاء بين المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا – حصد منتخب مصر اللقب في اللقاءين السابقين في هذه المرحلة (1986 بركلات الترجيح و1-0 في 2008).

- هذا ثامن نهائي لمنتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا كمنتخب مصر (باستثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) – فشل في حصاد اللقب مرة واحدة فقط في تلك الدورات (1962).

- هذا سابع نهائي لمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا – حصد اللقب في 4 من 6 مباريات نهائية سابقة له في المنافسة (1984، 1988، 2000، 2002).

- منتخب مصر هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الشوط الأول في كأس أمم أفريقيا هذا الموسم.

- حصد منتخب مصر اللقب أكثر من أي منتخب آخر (6 مع استثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) – حصد اللقب في آخر 3 مشاركات له على التوالي (2006، 2008، 2010).

- لم يخسر منتخب مصر في آخر 24 مباراة لعبها في كأس أمم أفريقيا (فاز 18 تعادل 6) – آخر خسارة له كانت في دورة 2004 أمام الجزائر.

- وصل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية بعد تسجيله 5 أهداف فقط بينما سجل منتخب مصر 4 أهداف فقط في هذه الدورة – لم يسجل منتخب مصر أكثر من هدف واحد في المباراة.

- ساهم محمد صلاح في إحراز 3 من أهداف منتخب مصر الأربعة الماضية (سجل 2 صنع 1).