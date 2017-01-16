كأس أمم أفريقيا: مصر مصممة على العودة بنجاح

ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة التي تنطلق مبارياتها الثلاثاء في بور جانتي بالغابون التي تستضيف النهائيات الأفريقية حتى الخامس من شباط/فبراير.

وتنطلق منافسات الجولة الاولى من هذه المجموعة بلقاء غانا وأوغندا، على أن يليها في اليوم نفسه لقاء مصر ومالي.

وقدمت مصر التي تحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبع مرات)، وعدد المشاركات (23)، أداءً مثالياً في التصفيات، فتصدرت المجموعة السابعة من دون أي هزيمة، وتأهلت إلى البطولة على حساب نيجيريا التي أحرزت لقب العام 2013.

كما أن أداء المنتخب المصري لكرة القدم انعكس على تصفيات كأس العالم 2018، إذ يتصدر مجموعته بست نقاط من فوزين في مباراتين، متقدماً على أوغندا (4 نقاط) وغانا (نقطة واحدة)، والكونغو (صفر).

وتخوض مصر هذه البطولة بجيل شاب بمعظمه يضم محترفين في الخارج، أبرزهم لاعب وسط فريق روما الإيطالي محمد صلاح (24 عاماً) الذي يعلق المصريون آمالاً كبيرة حول مهارته.

وإلى جانبه سيكون آخرون مثل محمد النني (24 عاماً) لاعب أرسنال الإنكليزي، ورمضان صبحي (19 عاماً) لاعب ستوك سيتي.

- غانا مرشح دائم -

في المقابل، تبقى غانا المتوجة باللقب اربع مرات (1963 و1965 و1978 و1982)، مرشحة دائماً للمنافسة في الأدوار النهائية.

واقترب منتخب "النجوم السوداء" في الأعوام الماضية من نيل لقب طال انتظاره، إلا أن مساره كان يتعرقل في المحطات الأخيرة.

فهو حلّ وصيفاً مرتين وثالثاً مرة واحدة في البطولات الخمس الأخيرة.

إلا أنّ غانا ستسعى هذه السنة إلى تجاوز هذه العقبات، معتمدة بشكل أساسي على لاعبين بارزين منهم الشقيقان أندريه وجوردان اييو، نجلا الاسطورة عبيدي بيليه، واساموا جيان مهاجم الاهلي الاماراتي.

إلى ذلك، تبقى مالي رغم اعتزال قائدها المخضرم سيدو كيتا الذي أنهى مسيرته الأفريقية بخروج مبكر من الدور الأول في 2015، طرفاً قوياً لمنافسة الثنائي مصر وغانا على إحدى بطاقتي المجموعة.