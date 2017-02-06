كأس أمم أفريقيا: مصر تكتسي بالحزن والفخر

وخسرت مصر نهائي البطولة المقامة في الغابون بنتيجة 1-2 أمام المنتخب الكاميروني الذي أحرز لقبه القاري الخامس، وحرم مصر تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب (سبعة حالياً)، والعودة بقوة إلى البطولة بعد غياب المنتخب عن النسخ الثلاث الأخيرة.

وتجمع آلاف المصريين أمام أربع شاشات عملاقة نصبت في الهواء الطلق في ساحة كبرى بضاحية 6 اكتوبر في غرب العاصمة المصرية، حاملين الأبواق والأعلام المصرية.

وعلى الرغم من خيبة المصريين الكبيرة بعد الخسارة، إلا أن الجماهير خرجت فخورة بأداء اللاعبين الذين لعبوا ببسالة شديدة في مختلف أدوار البطولة دون أن يدخلوها كمرشحين للظفر باللقب كما أسلافهم.

وكان مدرب الفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر قال في تصريحات بعد المباراة "أنا لست حزيناً لأنني خسرت نهائياً. أشعر بالأسف بالنسبة على اللاعبين. آسف فقط لأننا لم نمنح الشعب المصري هذه الفرحة".

ولا يزال يتمسك المصريين بآمال عريضة لوصول جيل محمد صلاح وكهربا والنني... إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وتتصدر مصر، التي شاركت للمرة الأخيرة في كأس العالم في مونديال إيطاليا 1990، مجموعتها المؤهلة لكأس العالم والتي تضم غانا وأوغندا والكونغو بست نقاط من فوزين.