كأس أمم أفريقيا: فرحة جنونية في العاصمة الكاميرونية

وغصت شوارع العاصمة برجال ونساء وأطفال، رفعوا أذرعتهم في الهواء على وقع إطلاق العنان لأبواق السيارات، احتفالاً بإحراز منتخب "الأسود غير المروضة" لقبه الإفريقي الأول منذ العام 2002، بالفوز على مصر 2-1 في نهائي البطولة بالغابون.

وقال المشجع الكاميروني شارلي ألان نجيبل "الأمر كما في الاحلام، ليس فقط بالنسبة إلى الكاميرون، بل لكل إفريقيا الوسطى التي لم تمثلها منتخبات عديدة في هذه البطولة".

وأضاف المشجع ادريس غويبي "نحن متفاجئون من هذا الأداء الرائع لمنتخبنا الوطني" الذي غاب عنه عدد من المحترفين، لتفضيلهم البقاء مع أنديتهم الأوروبية بدلاً من اللعب مع المنتخب.

وتدين الكاميرون بفوزها إلى البديلين نيكولاس نكولو وفنسان أبو بكر اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 59 و88، بعدما كان لاعب وسط آرسنال الإنكليزي محمد النني منح منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 21، في عودته من الاصابة بعد غياب عن المبارتين الاخيرتين.

وقالت كريستيل اتانغانا "عندما سجل المصريون الهدف الأول، قلت في قرارة نفسي إننا فقدنا كل شيء، إلا أن لاعبينا كانوا استثنائيين"، مضيفة "الأمر يكاد لا يصدق".

وستحظى الكاميرون بفرصة الدفاع عن لقبها على أرضها، عندما تستضيف النسخة الثانية والثلاثين من البطولة في سنة 2019.