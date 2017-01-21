كأس أفريقيا: مشاركة المثلوثي أمام زيمبابوي مهددة

وقال كاسبرجاك السبت في مؤتمر صحفي: "الحارس المثلولثي مصاب حالياً، نحاول أن نعيد لياقته، لا يمكنني القول بنسبة 100% ما إذا كان سيلعب".



وكانت تونس خسرت أول مباراة أمام السنغال صفر-2 قبل أن تفوز على الجزائر 2-1.



ولن تكون زيمبابوي معروفة بالنسبة لتونس مثل جارتها الجزائر بحسب كاسبرجاك: "لا معلومات كثيرة لدينا عن لاعبي زيمبابوي".



وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الشوط الثاني من مواجهة الجزائر، فخرج في الدقيقة 87 ولعب بدلاً منه الحارس البديل رامي جريدي.