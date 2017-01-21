كأس أفريقيا: مشاركة المثلوثي أمام زيمبابوي مهددة
يحوم الشك حول مشاركة حارس تونس أيمن المثلوثي في مواجهة زيمبابوي الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم، بحسب مدربه الفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبرجاك.
وقال كاسبرجاك السبت في مؤتمر صحفي: "الحارس المثلولثي مصاب حالياً، نحاول أن نعيد لياقته، لا يمكنني القول بنسبة 100% ما إذا كان سيلعب".
وكانت تونس خسرت أول مباراة أمام السنغال صفر-2 قبل أن تفوز على الجزائر 2-1.
ولن تكون زيمبابوي معروفة بالنسبة لتونس مثل جارتها الجزائر بحسب كاسبرجاك: "لا معلومات كثيرة لدينا عن لاعبي زيمبابوي".
وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الشوط الثاني من مواجهة الجزائر، فخرج في الدقيقة 87 ولعب بدلاً منه الحارس البديل رامي جريدي.