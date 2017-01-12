كأس أمم أفريقيا
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قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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أجريت اليوم الخميس في ليبرفيل قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام على الأراضي الكاميرونية.

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى: السنغال - غينيا الاستوائية - السودان - ساو تومي/مدغشقر

المجموعة الثانية: الكاميرون – المغرب – مالاوي – جزر القمر/جزر موريس

المجموعة الثالثة: مالي – الغابون – بورندي – دجيبوتي / جنوب السودان

المجموعة الرابعة: الجزائر – توغو – بينين - غامبيا

المجموعة الخامسة: نيجيريا – جنوب أفريقيا – ليبيا - سيشيل

المجموعة السادسة: غانا – إثيوبيا – سيراليوني – كينيا 

المجموعة السابعة: الكونغو الديقراطية – الكونغو – زيمبابوي - ليبيريا

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – غينيا – إفريقيا الوسطى - رواندا

المجموعة التاسعة: بوركينا فاسو – أنغولا – بوتسوانا - موريتانيا

المجموعة العاشرة: تونس – مصر – النيجر - سوازيلاند

المجموعة الحادية عشرة: زمبيا – موزمبيق – غينيا بيساو - ناميبيا

المجموعة الثانية عشرة: الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا - ليسوتو

 
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