قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
أجريت اليوم الخميس في ليبرفيل قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام على الأراضي الكاميرونية.
وفيما يلي نتائج القرعة :
المجموعة الأولى: السنغال - غينيا الاستوائية - السودان - ساو تومي/مدغشقر
المجموعة الثانية: الكاميرون – المغرب – مالاوي – جزر القمر/جزر موريس
المجموعة الثالثة: مالي – الغابون – بورندي – دجيبوتي / جنوب السودان
المجموعة الرابعة: الجزائر – توغو – بينين - غامبيا
المجموعة الخامسة: نيجيريا – جنوب أفريقيا – ليبيا - سيشيل
المجموعة السادسة: غانا – إثيوبيا – سيراليوني – كينيا
المجموعة السابعة: الكونغو الديقراطية – الكونغو – زيمبابوي - ليبيريا
المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – غينيا – إفريقيا الوسطى - رواندا
المجموعة التاسعة: بوركينا فاسو – أنغولا – بوتسوانا - موريتانيا
المجموعة العاشرة: تونس – مصر – النيجر - سوازيلاند
المجموعة الحادية عشرة: زمبيا – موزمبيق – غينيا بيساو - ناميبيا
المجموعة الثانية عشرة: الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا - ليسوتو