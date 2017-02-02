غيّر يا "كوبر" من أجل اللقب



إسمحوا لي ألا أقف في طابور المُهنئين والمعجبين بالأرجنتيني هيكتور كوبر بعد التأهل الصعب لمنتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون رغم قناعتي التامة بروعة الإنجاز وقدرات كوبر كمدرب كبير.

ولنعتبر ما سيأتي من كلام هو محاولة لإضاءة شمعة تنير الطريق في أخر وأهم محطات "الكان" لكتابة التاريخ من جديد وتحقيق إنجاز لتفتخر به أجيال جديدة لعصورٍأخرى قادمة.

وقد أظهرت مباراة بوركينا أمس أنه أصبح لزاماً على كوبر أن يجد طريقة مختلفة لخوض المباراة النهائية يوم 5 فبراير القادم أيا ما كان الطرف الثاني الذي سيواجهه بعد ان كشفت مبارارة الخيول كل سلبيات طريقة لعب الفراعنة والتي ظهر فيها المنتخب مثل الطالب الذي لم يُذاكر سوى فصل واحد من المقرر وظل يدعو طوال الوقت أن تأتي كل أسئلة الأختبار في هذا الجزء.

وأبرز هذه السلبيات أن اللعب بهذه الصرامة الدفاعية يُعرض اللاعبين دائماً للإصابات بسب الإندفاعات البدنية والإلتحامات القوية مما يتطلب وجود البديل الكفء دائماً وبنفس مستوى اللاعب الأساسي وهو ما لا يتوفر لدى كوبر في البطولة. وهذا الشق يتحمل فيه الأرجنتيني جزء من المسؤولية بسبب إختياراته للاعبين وتجاهله للبعض والذين كان سيفيده كثيراً خاصة في مركز لاعب الوسط المدافع ولكن لا مجال للحديث عن ذلك الأن.

كذلك وضح لكل ذي عينين أن اللاعبين غير مؤهلين للعب بهذا النسق لفترة طويلة من الزمن في بطولة مجمعة يخوضون فيها عدد كبير من المباريات في فترة وجيزة. فقد كان المنتخب المصري كله تقريباً غير موجود في الملعب لفترة لا تقل عن 30 دقيقة من الـ 120 دقيقة التي لُعبت ولولا تسرع ورعونة مهاجمي بوركينا وبراعة وتوفيق الحضري لإهتزت الشباك بما لا يقل عن ثلاثة أهداف.

لقد إنهار الفريق بدنياً تماماً وعجز عن الضغط على المنافس والذي هو أساس هذه الفلسفة. وقد شاهدنا كيف كان لاعب في قوة أحمد فتحي يجر قدميه قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة. وقد دقت مباراة المغرب الماضية ناقوس الخطر على ذلك.

لذا يجب على "كوبر" الذي تبدل حظه مع الفراعنة وصار أكثر مدربي البطولة حظاً أن يجد طريقة ما تخفف الضغط على المدافعين لأنه سيقابل مهاجمين من طراز مختلف في النهائي أيا كان إسم المنافس. فأندريه وجوردان أيو وأتسو وجيان أو حتى بابكر و زوا ليسوا بانسيه وناكلوما وتراوري. ولو أتيحت لهم ربع هذه الفرص أو واجههم مدافعي مصر بهذا المردود ستكون النتيجة كارثية.

نعم نُقدرك يا هيكتور ونُقدر ما قدمته مع اللاعبين حتى الأن.

لكن غيّر يا "كوبر" من أجل إنجاز يحلم به الجميع. غيّر يا "كوبر" ليدخل الجميع التاريخ.