غانا وكوت ديفوار أسوأ المنتخبات حظاً بعد نيجيريا فى أمم أفريقيا

غانا وكوت ديفوار أسوأ المنتخبات حظاً يعد منتخبا غانا و كوت ديفوار من أسوء المنتخبات حظاً على صعيد بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يقدم المنتخبان دائماً أداءاً مميزاً طيلة المنافسة و لكن يصادفهما سوء الطالع بشكل غريب فى الأدوار النهائية من الكان مما أضاع عليهما فرصة التتويج فى العديد من المناسبات السابقة.



مع قرب إنطلاقة مسابقة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الحادية و الثلاثين والتى تستضيفها دولة الغابون تأمل كلاً من الجماهير الغانية و الإيفوارية أن يحالف منتخباتهم الحظ فى هذه النسخة فى حالة بلوغهما المراحل الآخيرة و الحاسمة من عمر البطولة، و خاصة الجماهير الغانية التى عانت النسخة الماضية عندما بلغ منتخب غانا النهائى، و واجه حينها منتخب كوت ديفوار الذى توج باللقب فى النهاية بعد مباراة صعبة لم تحسمها سوى ركلات الترجيح.

و يعد المنتخبان الغانى و الإيفوارى من أكثر المنتخبات الأفريقية بلوغاً للمربع الذهبى حيث بلغ منتخب غانا الدور نصف النهائى فى 13 مناسبة فيما بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ذاته فى 10 مناسبات.

الفشل يلاحق الأفيال و النجوم السوداء

بالرغم من بلوغ غانا و كوت ديفوار المربع الذهبى للكان فى العديد من المناسبات إلا أن النجاح لم يكن حليفاً لهما فى معظمها، فمنتخب غانا حقق اللقب فى أربع مناسبات فقط أولها كان فى عام 1963 عندما إستضاف البطولة على أرضه و فاز حينها فى النهائى على منتخب السودان بثلاثية نظيفة، أما النسخة الثانية له كبطل كانت فى عام 1965 على الأراضى التونسية و حينها فازت غانا فى النهائى على البلد المضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد الأوقات الإضافية.

و فى عام 1978 حقق المنتخب الغانى اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه و الثانى على أرضه و هذه المرة على حساب منتخب أوغندا بثنائية نظيفة، أما آخر ألقابه فكانت فى عام 1982 على حساب مستضيف البطولة مجدداً فى النهائى و لكن هذه المرة أمام منتخب ليبيا و بعد عناء ركلات الترجيح التى أنصفت غانا بسبع ركلات مقابل ستة.

و مع هذا النجاح الذى حققه المنتخب الغانى سابقاً فى الكان إلا أن الفشل كان له النصيب الأكبر فى تاريخه حيث حل منتخب غانا وصيفاً للبطولة الأفريقية فى 5 مناسبات، بدايتها كانت فى عام 1968 حين خسر النهائى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف ثم خسر نهائى عام 1970 أمام مستضيف البطولة منتخب السودان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و فى عامى 1992 و 2015 خسر المنتخب الغانى اللقب بذات الطريقة أمام نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح، أما النسخة الخامسة التى حل بها المنتخب الغانى وصيفاً فكانت فى عام 2010 بعد خسارته أمام أحفاد الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد ناجى جدو.

ولم يتوقف فشل النجوم السوداء عند ذلك الحد ففى عام 2008 حل منتخب غانا ثالثاً بعد تفوقه على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدفين، و فى أعوام 1996 و2012 و 2013 حل منتخب غانا رابعاً بعد خسارته على يد كلاً من منتخب زامبيا فى أول مناسبة و منتخب مالى فى مناسبتين على التوالى.

و من جهة أخرى يلاحق الفشل منتخب كوت ديفوار هو الآخر بالرغم من أنه حامل لقب النسخة الآخيرة التى أقيمت فى دولة غينيا الإستوائية، و سبق للمنتخب الإيفوارى التتويج باللقب القارى فى مناسبتين عامى 1992 و 2015 و كلاهما بركلات الترجيح على حساب منافس واحد فقط هو منتخب غانا.

أما الفشل فكان من نصيبه فى عامى 2006 و 2012 حينما حل وصيفاً للبطولة بعد خسارته للنهائى أمام مصر و زامبيا بركلات الترجيح على التوالى، كما حل ثالثاً أيضاً فى أعوام 1965 و 1968 و 1986 و 1994 بعد فوزه على كلاً من السنغال و إثيوبيا و المغرب و مالى على التوالى، أما المركز الرابع فحققه مرتين فى عام 1970 بعد خسارته أمام مصر و عام 2008 بعد خسارته أمام غانا .

أسوء المنتخبات حظاً فى كأس أمم أفريقيا

بالرغم من غيابه عن النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الغابون إلا أنه لا يغفل على أحد أن منتخب نيجيريا يعد الأسوء حظاً فى البطولة على مدار التاريخ، حيث يعد المنتخب النيجيرى صاحب الرقم القياسى فى بلوغ المربع الذهبى للمسابقة فى 14 مناسبة و لكنه إستطاع التتويج فقط فى ثلاث مناسبات كانت فى أعوام 1980 و 1994 و 2013 على حساب كلاً من الجزائر و زامبيا و بوركينا فاسو على التوالى.

فيما حل وصيفاً للبطولة أعوام 1984 و 1988 و 1990 و 2000 بعد خسارته فى النهائى على يد كلاً من الكاميرون فى أول مناسبتين ثم الجزائر و الكاميرون مجدداً فى النسخة الآخيرة بركلات الترجيح.

أما المركز الثالث فحققه منتخب نيجيريا فى سبع مناسبات فى رقم قياسى لم يحققه أى منتخب أفريقى آخر سواه على مدار التاريخ مما يؤكد على الصعوبات التى تواجهها النسور الخضراء فى المراحل الحاسمة من عمر المسابقة و عدم قدرتهم على تحقيق اللقب بالرغم من الفرص المتكررة للنجاح، و كان ذلك فى أعوام 1976 و 1978 و 1992 و 2002 و 2004 و 2006 و 2010 بعدما فاز على كلاً من مصر و تونس و الكاميرون و مالى فى مناسبتين على التوالى ثم السنغال و أخيراً الجزائر.