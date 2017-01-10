عرب القارة السمراء - أسود الأطلس

الجميع ينتظر العرس الإفريقي بشغف كبير، والكل يرشح منتخبه المفضل لنيل اللقب، ومن تلك المنتخبات، المنتخب المغربي.



بعد مشوارها الرائع في التصفيات تحت قيادة الفرنسي هيرفيه رونار، ستكون أسود الأطلس أمام فرصة التتويج بلقبها الثاني في تاريخها والذي غاب عن خزائنها منذ 31 سنة.

مشوار التصفيات

وقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع كل من منتخبات ليبيا الشقيقة، الرأس الأخضر وساو توميه، والتي حصد خلالها المنتخب على 16 نقطة، وذلك بفضل خمس انتصارات وتعادل وحيد أمام ليبيا.

حظوظ "أسود الأطلس"

وقع المغاربة في المجموعة الثالثة رفقة كل من كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية والتوغو، والتي قد يتأهل المنتخب من خلالها وذلك بفضل خبرة مدربها الفرنسي هيرفي رونار والذي يعرف أدغال إفريقيا وذلك بتتويجه بلقبين قاريين مع كل من زامبيا وكوت ديفوار.

أبرز النجوم

سفيان بوفال: لاعب نادي ساوثهامبتون المنتقل حديثا من نادي ليل، والمتميز بحركاته الفنية المدهشة ومهاراته الرشيقة، فبالرغم من صغر سنه، إلا أن سفيان يعتبر أحد ركائز الهجوم المغربي.

مهدي بنعطية: قائد الأسود، وصخرة نادي يوفنتوس المعار من بايرن ميونيخ، والمتسلح بخبرته الإفريقية وحنكته في الملعب، فلعله سيكون من أبرز المساهمين في استقرار دفاع المنتخب المغربي.

نبيل ضرار: قائد نادي موناكو، والذي تألق في الدوري الفرنسي أين يحتل المركز الثاني، وفي دوري الأبطال حيث تأهل إلى دور الستة عشر ليواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.