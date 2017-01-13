عبد النور يعود إلى تدريبات منتخب تونس

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنّ عبد النور انضم بشكل طبيعي أمس الخميس إلى المران الجماعي للمنتخب في مقر إقامته في الغابون استعداداً لمباراته الأولى ضد السنغال ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان عبد النور مدافع فالنسيا الإسباني تدرّب على انفراد في الأيام الماضية وغاب عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام مصر استعداداً للنهائيات القارية.

وأضاف الاتحاد التونسي أنّ لاعب الارتكاز محمد أمين بن عمر يواصل مرحلة التأهيل واكتفى بالعدو حول المضمار نتيجة لذلك.

وتأمل تونس في تحقيق بداية جيّدة ضمن مجموعة صعبة تضم أيضاً الجزائر وزيمبابوي لدعم فرصها في التأهل لدور الثمانية للبطولة التي تنطلق غداً السبت في الغابون.

وسبق لتونس التتويج بكأس الأمم الافريقية مرة واحدة عندما استضافت النهائيات في 2004.