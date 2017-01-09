طبيب منتخب تونس يتحدث عن حالة الخزري الصحية

وكان الخزري لاعب سندرلاند الإنكليزي، خرج من المباراة الودية التي خاضتها تونس مع مصر (صفر-1) في القاهرة الأحد، بعد تدخل طارق حامد. وبدا الخزري الذي استبدل بلاري عازوري، متألماً أثناء خروجه على الحمالة، ما أثار قلقاً من احتمال غيابه عن الكأس القارية التي تقام في الغابون.



وقال الشملي في تصريح على الموقع الإلكتروني للاتحاد التونسي، إنّ "الخزري تعرض لإصابة أثناء اللعب، الإصابة لا تبدو خطيرة".



أضاف "إن شاء الله سيكون معنا موجوداً، سيكون موجوداً مع المنتخب".



وتشارك تونس في المجموعة الثانية، وتخوض مباراتها الأولى أمام السنغال الأحد المقبل، وتليها مبارتان مع الجزائر وزيمبابوي.

