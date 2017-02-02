صحف مصر تكيل المديح لأبطال ملحمة الغابون

وفازت مصر على بوركينا فاسو أمس الأربعاء 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق في الدور قبل النهائي للبطولة.

واهتمت معظم عناوين الصحف بأداء الحضري بعد نجاحه في التصدي لاثنتين من ركلات الترجيح الخمس التي سددها لاعبو بوركينا فاسو لحسم النتيجة إضافة إلى إنقاذه شباك مرماه من عدة فرصة خطيرة أخرى.

وتحت عنوان "الحضري يقود مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية" قالت صحيفة الأهرام على صفحتها الأولى إن "الحارس العملاق عصام الحضري قاد المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية بعد أن ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري".

وفي صفحة داخلية قالت الأهرام "كأس الأميرة السمراء تغازل مصر.. السد العالي نجم المباراة الأول ولعنة الإصابات تطارد المنتخب في النهائي".

وفي صفحتها الأولى قالت صحيفة المساء في العنوان الرئيسي "دقوا الطبول.. قهرنا الخيول.. السد العالي خلي الزغاريد تلالي".

ورصدت صحيفة الأخبار احتفالات المصريين التي غزت الشوارع قائلة "السد العالي فرح شعبنا الغالي .. أعلام مصر ترفرف بشوارع القاهرة احتفالاً بفوز المنتخب".

ونقلت صحيفة الأهرام المسائي عن مدرب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر قوله عقب المباراة "أعظم انتصار في حياتي ..ونفسي في الكأس".

وأفردت الصحيفة صفحة كاملة لحارس مرمى مصر المخضرم (44 عاماً) ووصفته بأنه "أسطورة".