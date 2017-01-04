شالكه يوضح موقف تشوبو- موتينغ من منتخب الكاميرون

وأوضح شالكه في بيان أصدره اليوم أن تشوبو موتينغ لن يشارك مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا التي تحتضنها الغابون في الفترة ما بين 14 كانون الثاني/يناير الجاري والخامس من شباط/فبراير "لأسباب شخصية" ولكنه "سيظل جاهزا بشكل عام للمشاركة مع المنتخب الكاميروني في المنافسات المقبلة".

وجاء ذلك تصحيحا لما ذكره النادي أمس الثلاثاء حول أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما رحل عن المنتخب الكاميروني.