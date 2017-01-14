زيزينيو أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا

وتعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره الغابوني 1-1 اليوم السبت في أول مشاركة للفريق في البطولة القارية.

وتقدم بيير إيميريك أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني بهدف للغابون في الدقيقة 52 ولكن جواري سواريس أدرك التعادل لغينيا بيساو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز زيزينيو لاعب وسط ليفادياكوس اليوناني بالجائزة بعد المجهود الكبير الذي قدمه في مباراة اليوم قبل أن يصنع هدف التعادل لبلاده.