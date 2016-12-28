زاها على "اللائحة المبدئية" لمنتخب كوت ديفوار

وجاء اسم زاها - الذي لعب مباراتين وديتين مع انكلترا - في قائمة ستسافر إلى أبوظبي الأسبوع المقبل لبدء الاستعداد للبطولة المقررة في الغابون حيث سيدافع منتخب ساحل العاج عن لقبه القاري.

وحاول ساوثغيت إقناع زاها باللعب لإنكلترا في اجتماع قبل يومين وفقاً لتقارير وردت في وسائل إعلام بريطانية.

وأعلن زاها (24 عاماً) المولود في أبيدجان نيته اللعب لمنتخب كوت ديفوار عقب اجتماع مع المدرب ميشيل دوسييه الشهر الماضي.

وشارك جناح كريستال بالاس مع انكلترا ضد السويد واسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأغسطس/آب 2013 لكنه احتفظ بحق اللعب لكوت ديفوار، لأنه لم يمثل انكلترا في مباراة رسمية.

ويقيم منتخب كوت ديفوار معسكراً تدريبياً لمدة عشرة أيام في أبوظبي سيتجه بعده إلى أويم في الغابون حيث سينافس في المجموعة الثالثة ضد الكونغو الديمقراطية والمغرب وتوغو في البطولة التي تبدأ في منتصف يناير/كانون الثاني.

وضمت التشكيلة أيضاً إيريك بيلي مدافع مانشستر يونايتد الذي تعافى مؤخراً من الإصابة وويلفريد بوني مهاجم ستوك سيتي.