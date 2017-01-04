رينار يعلن لائحة "أسود الأطلس" للـ"كان"

ويتصدر مدافع يوفنتوس الايطالي مهدي بنعطية تشكيلة "أسود الأطلس"، فيما غاب عنها لاعب الوسط يونس بلهندة بسبب كسر في إبهام قدمه. وأبقى رينار على نور الدين إمرابط الذي عانى إصابة مؤخراً، واستدعى مبارك بوصوفة ويوسف العربي.

وتضم التشكيلة لاعبًا وحيداً من الدوري المحلي هو أمين عطوشي من الوداد البيضاوي.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب كوت ديفوار بطلة 2015 وتوغو والكونغو الديموقراطية.

وفي مشاركته الأخيرة في نسخة 2013، تعادل المغرب، حامل لقب 1976، في مبارياته الثلاث وخرج من الدور الأول.

وكان المغرب أول المتأهلين إلى النهائيات من الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين بإشراف رينار، ثم فاز وتعادل في المباراتين الأخيرتين.

ويستعد منتخب المغرب للنهائيات القارية في معسكر اعدادي في مدينة العين الإماراتية.



وفي ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسين بونو (خيرونا الإسباني)، ياسين خروبي (لوكوموتيف بلوفديف البلغاري)، منير المحمدي (نومانسيا الإسباني).

الدفاع: مهدي بنعطية (يوفنتوس الايطالي)، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي)، حمزة منديل (ليل الفرنسي)، نبيل درار (موناكو الفرنسي)، مروان داكوستا (أولمبياكوس اليوناني)، امين عطوشي (الوداد البيضاوي).

الوسط: رومان سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي)، نور الدين إمرابط (واتفورد الانكليزي)، يوسف آيت بناصر (نانسي الفرنسي)، فيصل فجر (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني)، مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي)، منير عبادي (ليل الفرنسي)، سفيان بوفال (ساوثهمبتون الانكليزي)، مهدي كارسيلا (غرناطة الإسباني)، كريم الأحمدي (فينورد الهولندي).

الهجوم: رشيد العليوي (نيم الفرنسي)، خالد بوطيب (ستراسبورغ الفرنسي)، عزيز بوحدوز (سانت باولي الالماني)، يوسف العربي (لخويا القطري)، يوسف الناصيري (ملقا الإسباني).