دوساييه يكشف لائحة الأفيال لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني للمنتخب الإيفواري مساء الأربعاء القائمة النهائية لفريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالغابون من 14 كانون الثاني/يناير الحالي إلى الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وكان عثمان فييرا لاعب أضنه التركي هو اللاعب الوحيد المستبعد من القائمة المبدئية التي أعلنها دوساييه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي قبل سفر الفريق إلى معسكره الإماراتي.

وضمت القائمة اللاعب ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنكليزي والذي يبدأ مسيرته الدولية مع منتخب الأفيال وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

وكان زاها اختار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اللعب لمنتخب كوت ديفوار بلده الأصلي بدلا من اللعب لمنتخب إنكلترا.

وينتظر أن يكون زاها أفضل تعويض للفريق عن غياب النجم الشهير جيرفينهو بسبب الإصابة في الركبة علما بأن جوفري سيري داي هو من سيحمل شارة قائد الفريق في غياب جيرفينهو.

كما ضمت القائمة من النجوم الكبار كلا من سيرج أورييه وسالومون كالو وماكس ألان غراديل.

وانتظم لاعبو المنتخب الإيفواري حامل اللقب الأفريقي في معسكر تدريبي بأبو ظبي بداية من الاثنين الماضي على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع المنتخبين السويدي والأوغندي في الثامن و11 على الترتيب من كانون الثاني/يناير الحالي.

وضمت القائمة التي أعلنها دوساييه 23 لاعبا هم :

لحراسة المرمى : سيلفان جبوهو (مازيمبي الكونغولي)- وبادرا سانغاري (تاندا) وسايوبا ماندي (ستابيك النورويجي).

وللدفاع : مامادو باكايوكو (تروند البلجيكي) وإيريك بيلي (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وسيرج أورييه (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسيمون ديلي (سلافيا براغ التشيكي) وويلفريد كانون (أدو دن هاغ الهولندي) وأداما تراوري (بازل السويسري) ولامين كوني (سندرلاند الإنكليزي).

وللوسط : فيكتورين أنجبان (غرناطة الإسباني) وفرانك كيسي (أتالانتا الإيطالي) وشيخ دوكوري (ميتز الفرنسي) وسيرج نغوسان (نانسي الفرنسي) وجان ميشيل سيري (نيس الفرنسي) وجوفري سيري داي (بازل السويسري).

وللهجوم : سالومون كالو (هيرتا برلين الألماني) وويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنكليزي) وويلفريد بوني (ستوك سيتي الإنكليزي) وماكس غراديل (بورنموث الإنكليزي) وكودجا جوناثان (أستون فيلا الإنكليزي) وجيوفاني سيو (رين الفرنسي) وبيبي نيكولاس (آنجيه الفرنسي).