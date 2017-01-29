خيبة الأمل تخيّم على الصحافة التونسية

خيّمت حالة من الإحباط على وسائل الاعلام التونسية اليوم الأحد بعد خسارة منتخب نسور قرطاج أمام بوركينا فاسو 2-0 في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون ليفشل الفريق مرة أخرى في تخطي الدور ربع النهائي.

وكتبت صحيفة الشروق في صفحتها الأولى "كاسبارجاك هزمنا" وأضافت في عنوان آخر "دفاع مضطرب، هجوم صائم وانسحاب مر".

وشمل جانب كبير من الانتقادات اختيارات المدرب هنري كاسبارجاك الذي أدخل تغييرات على التشكيل الأساسي رغم فوزه الكبير على منتخب زيمبابوي 4-2 في المباراة الثالثة للدور الأول.

ووصفت صحيفة "الصريح" المباراة بـ"الكابوس" في أعقاب الترشيحات القوية التي كانت تصب لمصلحة تونس قبل المباراة والآمال الواسعة للجماهير التونسية.

وعلقت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية على مشوار المنتخب في النهائيات بعنوان كـ"العادة"، في إشارة الى فشل تونس المتكرر في الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ فوزه باللقب بتونس عام 2004.

وقالت جريدة "لوتون" الناطقة بالفرنسية إنّ "منتخب تونس بعيد تماما عن الموضوع" فيما علقت جريدة الصحافة في عنوان لها "لا نستحق التأهل".