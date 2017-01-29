حارس الكاميرون: التصدي لركلة ماني جاء بعد دراسة

وتغلب المنتخب الكاميروني على نظيره السنغالي بركلات الترجيح 5 - 4 بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي خلال مباراتهما مساء أمس السبت بدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الغابون.

وتصدى أوندوا لركلة الترجيح السنغالية الخامسة التي سددها ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي ليصعد بأسود الكاميرون إلى المربع الذهبي للبطولة.





وقال أوندوا: "أعرف المتنتخب السنغالي ولاعبيه جيداً، درسنا الفريق لفترة طويلة، أعرف أنّ ماني لاعب رائع، كان علي الانتظار، حاولت متابعته ومعرفة المكان الذي سيسدد فيه الكرة".

وأضاف: "لن أتحدث كثيراً عن نفسي وإنما سأهنئ الفريق بأكمله على هذا الفوز الثمين".



وأوضح أوندوا: "نعلم أنّ المنتخب السنغالي يتمتع بإمكانيات رائعة ولكن المنتخب الكاميروني أظهر أن لدينا إمكانيات كروية رائعة، نشعر بالسعادة لما قدمناه".