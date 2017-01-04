تونس تهزم أوغندا ودياً استعداداً للأمم الأفريقية

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزاً لافتاً بثنائية دون رد على ضيفه منتخب أوغندا في المباراة الودية، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالجابون خلال الفترة من 14 كانون ثان/يناير الجاري حتى الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف مبكر حمل توقيع حمزة لحمر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) في الدقيقة 47.

ويلعب المنتخب التونسي، الذي يسعى للتتويج بلقبه الأفريقي الثاني، عقب فوزه بالبطولة عام 2004، في المجموعة الثانية (الحديدية) التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وزيمبابوي في الدور الأول للمسابقة.

في المقابل، يلعب منتخب أوغندا، الذي يعود للمشاركة في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ حصوله على المركز الثاني في نسخة البطولة عام 1978 بغانا، في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات مصر وغانا ومالي.