تاريخ كأس أفريقيا: العرب يتصدرون مشهد الاستضافات

فراس بن أحمد

غانا تنال الثالثة

تميّز المنتخب الغاني خلال 11 نسخة أولى من النهائيات إذ نجح عند استضافته للبطولة في عام 1978 في رفع كأسه الثالثة بعد الفوز في النهائي على أوغندا بهدفين لصفر.

شهدت هذه النسخة المشاركة الأولى لمنتخب فولتا العليا (بوركينا فاسو حالياً).

نيجيريا تستضيف وتتوج باللقب

نالت نيجيريا شرف استضافة النسخة 12 من نهائيات كأس أمم أفريقيا لأول مرّة في تاريخها بمشاركة أولى لمنتخب تنزانيا.

وفي أول نهائي تخوضه نيجيريا في تاريخها أمام منافس يلعب أول نهائي أفريقي في تاريخه، المنتخب الجزائري، تمكن منتخب النسور الخضر من الفوز بثلاثية نظيفة.

الـ"كان" يحط الرحال في ليبيا

حطت نهائيات كأس أمم أفريقيا الرحال في ليبيا، وهي المرة الوحيدة التي أقيمت فيها البطولة هناك، بعد أن نالت شرف استضافة نسخة 2017 وسحبت منها للأوضاع الراهنة بالبلاد.

في أول مشاركة للمنتخب الليبي في الـ"كان" نجح في الوصول إلى النهائي وقدّم أداءً رائعاً لكنه خسر الكأس بركلات الترجيح أمام غانا 6-7 بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

بعد انتهاء نسخة ليبيا بات المنتخب الغاني الأكثر تتويجاً في هذه الفترة بكأس أفريقيا بعد سنوات 1963 و1965 و1978 و1982 وتوقفت تتويجات منتخب النجوم السوداء عند النسخة 13.

وأكمل المنتخب الجزائري المنافسات في المركز الرابع بعد خسارته للمركز الثالث أمام زامبيا بهدفين لصفر.

الكاميرون تنال لقبها الأول في أرض الكوت ديفوار

تزامن احتضان كوت ديفوار لنهائيات كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها في عام 1984 مع حصول الكاميرون على لقبها الأول في البطولة بفوزها في النهائي على نيجيريا 3-1.

وانتهت المسابقة التي أقيمت في كوت ديفوار باحتلال منتخب محاربي الصحراء المركز الثالث لأول مرة في تاريخه بعد الفوز في النهائي المصغر أمام مصر 3-1.

وشهدت هذه النسخة مشاركة منتخب مالاوي للمرة الأولى في الحدث القاري.

منتخب الفراعنة يعود للواجهة بعد 27 عاماً

عند استضافة مصر للنسخة 15 تمكن منتخب الفراعنة من حصد لقبه الأفريقي الثالث بعد عامي 1957 و1959 بفوزه في النهائي على الكاميرون بركلات الترجيح 5-4 (انتهاء المباراة بالتعادل السلبي).

شهدت نهائيات كأس أمم أفريقيا 1986 مشاركة منتخب الموزمبيق للمرة الأولى في تاريخه.

نيجيريا لا تتخلص من عقدة الكاميرون

استضافت المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا في عام 1988 لأول مرة في تاريخها، فكانت النسخة 16 تجسيداً لهيمنة الكاميرون على قلاع نيجيريا بعد أن فاز منتخب الأسود التي لا تروض باللقب في عام 1984 على حساب النسور الخضر.

نالت الكاميرون لقبها الثاني في العرس الأفريقي أمام نيجيريا عقب الفوز في النهائي بهدف دون رد في الدار البيضاء.

شهدت هذه البطولة وابلاً من ركلات الترجيح في النصف النهائي الذي جمع الجزائر بنيجيريا بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 1-1 وحسم النيجريون المباراة بضربات الحظ 9-8.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، ابتسم الحظ لمحاربي الصحراء على حساب أسود الأطلس بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 لتحتل الجزائر هذا المركز للمرّة الثانية في تاريخها بعد عام 1984.

نسخة جزائرية خالصة

حقق المنتخب الجزائري لقبه الأفريقي الوحيد في عام 1990 عند استضافته البطولة محققاً انجازاً رائعاً بالفوز في النهائي على نيجيريا بهدف حمل توقيع شريف أودجاني.

وكانت المواجهة ثأرية بالنسبة لمحاربي الصحراء بعد أن انهزموا أمام نفس المنافس في نهائيات "كان" 1980 بثلاثية نظيفة.