بن ناصر يعوّض تايدر في قائمة الجزائر

وأشار الاتحاد إلى أن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي الشاب أسماعيل بن ناصر (19 عاماً) سيعوض تايدر ويلتحق بمعكسر المنتخب في الجزائر العاصمة اليوم، قبل السفر إلى الغابون حيث تبدأ بلاده مشوارها الأحد ضد زمبابوي.

وتجددت إصابة تايدر (24 عاماً) خلال التمارين، كما يعاني مدافع رين الفرنسي رامي بن سبعيني من إصابة في ركبته يأمل في التعافي منها قبل اللقاء الأول لبلاده.

وتلعب الجزائر التي يشرف على تدريبها البلجيكي جورج ليكنز، في المجموعة الثانية إلى جانب تونس والسنغال وزمبابوي، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني.