بروس يعلن قائمة الأسود الكاميرونية للـ"كان"

فجر المدرب البلجيكي هوغو بروس مفاجأة كبيرة بعدم قيد اللاعبين أورليان تشيدجو وهنري بيديمو ضمن قائمة الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية المرتقبة والتي تستضيفها الغابون خلال الفترة من 14 كانون الثاني/يناير الحالي إلى الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وأعلن بروس الأربعاء القائمة النهائية لفريقه في هذه البطولة والتي ضمت 23 لاعبا لكنها خلت من بعض الأسماء وفي مقدمتها أورليان تشيدجو نجم غلطه سراي التركي وهنري بيديمو لاعب مرسيليا الفرنسي.

كما خلت القائمة من أناتولي أبانغ المعار من ريد بولز نيويورك الأميركي إلى أحد الأندية الدنماركية.

ويفتقد المنتخب الكاميروني أيضا عددا من اللاعبين في هذه البطولة بعدما فضلوا البقاء مع أنديتهم على المشاركة في البطولة الأفريقية وكان أحدث المنضمين لهذه القائمة من النجوم الغائبين اللاعب ماكسيم تشوبو موتينغ نجم شالكه الألماني كما تضم هذه القائمة اللاعب جويل ماتيب نجم ليفربول الإنكليزي.

وضمت القائمة التي أعلنها بروس :

لحراسة المرمى : فابريس أوندوا (إشبيلية الإسباني)- جول جودا (أجاكسيو الفرنسي)- جورج بوكوي (القطن الكاميروني).

وللدفاع : ميشيل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) وأدولف تيكو (سوشو الفرنسي) نيكولاس نكولو (ليون الفرنسي) وأمبرويسي أويونغو (إمباكت مونتريال الكندي)- دجيتي محمد (خيمناستيكا الإسباني)- كولينز فاي (ستاندر لييج البلجيكي)- جوناثان نغويم (بروغريسو الأنغولي)- إيرنست مابوكا (زيلينا السلوفاكي).

وللوسط : سيباستيان سياني (أوستند البلجيكي)- جورج مانجيك (ميتز الفرنسي)- أرناود دجوم (هارتس الاسكتلندي)- فرانك بويا (أبيجيس الكاميروني).

وللهجوم : فانسون أبو بكر (بشكتاش التركي)- بنيامين موكاندجو ( لوريان الفرنسي)- جاك زوا (كايزر سلاوترن الألماني)- إدغار سالي (نورمبورغ الألماني)- كارل توكو إيكامبي (أنجيه الفرنسي)- كريستيان باسوغوغ (آلبورغ الدنماركي).