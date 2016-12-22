المغرب تتكبد ضربة موجعة بغياب بلهندة عن الـ"كان"

ذكر نادي نيس متصدر الدوري الفرنسي اليوم الخميس أنّ لاعب وسطه المغربي يونس بلهندة أصيب بكسر في إصبع قدمه وسيغيب أربعة أسابيع على الأقل، ما سيحرمه من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2017 المقررة في الغابون بعد أيام.

وأوضح نيس في بيان: "كان بلهندة ضحية اصطدام مع أحد لاعبي بوردو (صفر-صفر) الأربعاء. أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم بشكل قطعي أنه مصاب بكسر في إصبع القدم".

وكان بلهندة ضمن قائمة تضمّ 26 لاعباً اختارها المدرب الفرنسي هيرفيه رينار للإنخراط في معسكر في الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس أمم أفريقيا الحادية والثلاثين التي تقام في الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير.

ويعتبر بلهندة عنصراً أساسياً في تشكيلة رينار، ويشكل غيابه ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل دخول المعترك القاري.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار بطلة 2015 والكونغو الديموقراطية وتوغو.