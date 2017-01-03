الكاميروني موتينغ لن يلعب في "الغابون 2017"

وذكر النادي أن لاعبه البالغ من العمر 27 عاماً سيشارك مع شالكه في معسكره التدريبي الشتوي الذي يقام في بينيدورم بإسبانيا اعتباراً من غد الأربعاء.

ويغيب عن المعسكر كوكي وفرانكو دي سانتو لعدم تعافيهما من الإصابات بعد بينما يغيب الجزائري نبيل بن طالب والغاني رحمن بابا للمشاركة في كأس أفريقيا التي تحتضنها الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير.

وتجدر الإشارة إلى أن برنارد تيكبيتي استدعي ضمن القائمة الأولية للمنتخب الغاني التي تضم 26 لاعباً.