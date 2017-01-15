الغابون2017 - كاسبرجاك: الحظ وقف إلى جانب السنغال

وصرح كاسبرجاك بعد اللقاء، الثاني في المجموعة الثانية بعد مباراة الجزائر وزيمبابوي (2-2)، "اداؤنا كان جيدا في الشوط الثاني واهدرنا فرصا كثيرة، بينما كانت السنغال اوفر حظا منا في التسجيل".

وسجلت السنغال هدفيها في الدقيقتين 10 من ركلة جزاء و30.

وأضاف "صحيح أن أملنا خاب على صعيد النتيجة والخسارة، لكن رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان قوياً للغاية وكنا قريبين من التسجيل في كل لحظة.

وبدوره قال اليو سيسيه مدرب السنغال "كنا مقاتلين في الشوط الأول، ثم أصبح الوضع صعباً في الثاني، واستطاع اللاعبون الحفاظ على هذا الفوز الذي كنا بحاجة اليه".

وأكد نجم المباراة حارس السنغال عبد اللاي ديالو "فوزنا بالمباراة لا يعني تأهلنا إلى ربع النهائي فهناك مباراتان صعبتان أمام زمبابوي والجزائر".

وأضاف ديالو الذي استحق لقب رجل المباراة بعد أن تصدى لاكثر من 10 كرات مركزة سددها لاعبو تونس، "نحن نستعد لكل مباراة، والمهم أن نبدأ البطولة بفوز أول وهذا ما تحقق لنا اليوم".