الغابون 2017 - منتخب كوت ديفوار

التأسيس: تأسس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عام 1960.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1965.

المدرب

يشرف الفرنسي ميشيل دوسوييه على المقاليد الفنية للمنتخب الإيفواري منذ 20 يوليو 2015.

ويملك المدرب المخضرم (57 عاماً) دراية بأسرار الكرة الأفريقية إذ سبق له أن أشرف على حظوظ منتخبي غينيا في مناسبتين (2002-2004) و(2010-2015) وبينين (2008-2010) قبل تولي مهمّة تدريب الأفيال.

أفضل النتائج

تّوج المنتخب الإيفواري بكأس أمم إفريقيا في مناسبتين، الأولى عام 1992 على حساب غانا والثانية سنة 2015 على نفس المنافس.

في المقابل، فشل منتخب "الأفيال" في كسب معركة نهائي الـ"كان" في مناسبتين الأولى عام 2006 أمام مصر وسنة 2012 أمام زمبيا.

المشاركات في الكان

شارك المنتخب الإيفواري في 21 نسخة من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 87 مباراة، فاز بـ 39 منها وخسر 26 وتعادل في 22 مباراة.

جدول المباريات

يستهل المنتخب الإيفواري مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة توغو يوم 16 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلعب أمام الكونغو الديمقراطية يوم 20 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة نظيره المغربي في الـ 24 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

كوت ديفوار x توغو

المباريات 17 فوز 9 خسارة 3 تعادل 5

كوت ديفوار x الكونغو الديمقراطية

المباريات 17 فوز 8 خسارة 5 تعادل 4

كوت ديفوار x المغرب

المباريات 17 فوز 6 خسارة 4 تعادل 7

نجوم المنتخب

سيرج أورييه

يعدّ الظهير الأيمن سيرج أورييه أحد أبرز نجوم "الأفيال" حالياً بفضل العروض القوية التي يقدّمها مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان فضلاَ عن مردوده الغزير مع منتخب بلاده.

ويملك أورييه (24 عاماً) في جرابه 30 مباراة دولية مع المنتخب الإيفواري.

جوناثان كودجيا

يعتبر جوناثان كودجيا من أهم الأسلحة الهجومية للمنتخب الإيفواري في الفترة الأخيرة لما يمتلكه من مهارات فنية وقدرة على استغلال أنصاف الفرص.

ويحترف المهاجم الإيفواري (27 عاماً)، الذي ارتدى قميص "الأفيال" في ست مناسبات سجّل خلالها ثلاثة أهداف، ضمن صفوف أستون فيلا الإنكليزي.