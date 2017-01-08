الغابون 2017 - منتخب بوركينا فاسو

إعداد - باسم السلمي

التأسيس: تأسس الاتحاد البوركيني لكرة القدم عام 1960

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964

تاريخ الانضمام للكاف: 1964

المدرب

يشرف على تدريب منتخب بوركينا فاسو، المدرب البرتغالي باولو دوارتي (47 عاماً)، وهو أصغر مدربي المجموعة الأولى سناً، وهو مدرب يمتلك تجربة معقولة على الصعيد الأفريقي حيث سبق وأن درّب بوركينافاسو أيضاً في الفترة الممتدة من أواخر 2007 وحتى 2012 تخللتها تجربة موازية مع نادي لومان الفرنسي.

كما سبق لدوارتي أن خاض تجربة الـ"كان" مع بوركينافاسو في 2010 في النسخة التي استضافتها أنغولا، حيث غادر البطولة من الدور الأول في مجموعة ضمت أيضاً كوت ديفوار وغانا وتوغو التي انسحبت آنذاك بفعل اعتداء إرهابي على حافلة لاعبيها، كما خاض دوارتي تجربة لم تدم طويلاً مع المنتخب الغابوني امتدت من 29 نيسان/أبريل 2012 إلى غاية إقالته في 23 أيلول/سبتمبر 2013.

أفضل النتائج

سجّل المنتخب البوركيني أبرز نتيجة في تاريخ مشاركاته عام 2013 في النسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا، حين وصل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر حلم رفع الكأس أمام نيجيريا بخسارته (1-0). كما نجحن "الخيول" في بلوغ المربع الذهبي وحصد المركز الرابع عام 1998 عندما استضافت البطولة للمرة الأولى والوحيدة على أراضيها.

المشاركات في الكان

سجّلت بوركينا فاسو حضورها في النهائيات القارية 10 مرات، خاضت خلالها 35 مباراة، حيث فازت في أربع منها فقط وتعادلت في عشر وخسرت 21 مواجهة كاملة، وسجّل هجومها 30 هدفاً في حين قبلت شباكها 59 هدفاً.

جدول المباريات

يدشّن منتخب بوركينا فاسو البطولة بمواجهة افتتاحية عسيرة ستجمعه بالعريقة الكاميرون في 14 كانون الثاني/يناير، ومن ثم يصطدم بمواجهة لا تقل تعقيداً أمام صاحب الأرض الغابون في 18 يناير، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء في المتناول نسبياً أمام غينيا بيساو في 22 يناير.

المواجهات المباشرة

بوركينا فاسو – الكاميرون

4 المباريات 0 فوز 3 خسارة 1 تعادل

بوركينا فاسو – الغابون

20 المباريات 3 فوز 8 خسارة 9 تعادل

بوركينا فاسو – غينيا بيساو

لا وجود لمواجهات مباشرة سابقة بين المنتخبين.

نجوم المنتخب

يمتلك المنتخب البوركيني في صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، يبقى أهمهم نجم أياكس أمستردام الهولندي الواعد برتران تراوريه (21 عاماً و 3 أهداف دولية)، إضافة إلى جوناثان بيترويبا لاعب هامبورغ الألماني سابقاً والنصر الإماراتي حالياً (30 عاماً و18 هدفاً دولياً) وأريستيد بانسيه محترف أسيك ميموزا الإيفواري (32 عاماً و17 هدفاً دولياً)، وأيضاً هداّف المنتخب في الجيل الحالي والحديث عن ألان تراوري نجم قيصري سبور التركي (28 عاماً و19 هدفاً دولياً).