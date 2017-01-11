الغابون 2017 - منتخب المغرب

التأسيس: تأسس الاتحاد المغربي لكرة القدم عام 1955.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1960.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1960.

المدرب

يشرف الفرنسي هيرفيه رينار على المقاليد الفنية للمنتخب المغربي منذ فبراير 2016.

وتعدّ التجربة مع "أسود الأطلس" هي الخامسة من نوعها للفني الخبير في شؤون الكرة الإفريقية إذ سبق له أن أشرف على حظوظ منتخبات غانا (مساعد مدرب/2007-2008)، زامبيا (2008-2010) و(2011-2013)، أنغولا (2010-2011) وكوت ديفوار (2014-2015).

أفضل النتائج

تّوج المنتخب المغربي بكأس أمم إفريقيا عام 1976، كما بلغ المباراة النهائية للـ"كان" سنة 2004 لكنه خسر أمام صاحب الضيافة منتخب تونس بهدفين لهدف واحد.

المشاركات في الكان

شارك المنتخب المغربي في 15 نسخة من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 57 مباراة، فاز بـ 19 منها وخسر 16 وتعادل في 22 مباراة.

جدول المباريات

يستهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة الكونغو الديمقراطية يوم 16 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلعب مع توغو يوم 20 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة نظيره الإيفواري في الـ 24 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

المغرب x الكونغو الديمقراطية

المباريات 12 فوز 4 خسارة 2 تعادل 6

المغرب x توغو

المباريات 10 فوز 4 خسارة 3 تعادل 3

المغرب x كوت ديفوار

المباريات 17 فوز 4 خسارة 6 تعادل 7

نجوم المنتخب

المهدي بنعطية

يعدّ المهدي بنعطية من أهم ركائز الفريق المغربي بفضل خبرته وحنكته في التغطية الدفاعية وإعطاء العمق الدفاعي اللازم للفريق.

ويقدّم اللاعب المخضرم (29 عاماً) عروضاً جيدةً مع فريقه الإيطالي يوفنتوس (معار من بايرن ميونيخ الألماني) الذي يملك أفضل مدافعين في العالم حسب أغلب المتابعين لشؤون الكرة العالمية.

وتقمّص بنعطية زي منتخب بلاده في 44 مناسبة سجل خلالها هدفاً واحداً.

نبيل درار

تعلّق الجماهير المغربية آمالاً عريضةً على الظهير الطائر نبيل درار الذي ما انفك يقدّم الإضافة المرجوة سواءً لفريقه موناكو الفرنسي أو لـ"أسود الأطلس".

وبات درار (30 عاماً) عنصراً مأثراً في تشكيلة المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة إذ ساهم بشكل كبير في الانتصارات التي حققها الفريق مؤخراً.

وحمل درار الألوان المغربية في 20 مناسبة سجل خلالها هدفين.