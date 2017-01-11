الغابون 2017 - منتخب الكونغو الديمقراطية

التأسيس: تأسس اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم عام 1919.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1964.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1964.

المدرب

يشرف الكونغولي فلوران إيبينغي على المقاليد الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية منذ أغسطس 2014.

وساهم إيبينغي (55 عاماً) بشكل كبير في نهضة الكرة الكونغولية من خلال إحراز منتخب "الفهود" المركز الثالث في "كان 2015" بفوزه على غينيا الاستوائية بركلات الترجيح في المباراة الترتيبية ثمّ تتويج منتخب المحليين بلقب "الشان" في نسخة 2016.

أفضل النتائج

تّوج منتخب الكونغو الديمقراطية بلقب كأس أمم إفريقيا في مناسبتين، الأولى عام 1968 في إثيوبيا والثانية سنة 1974 على الأراضي المصرية.

المشاركات في الكان

شارك منتخب الكونغو الديمقراطية في 17 نسخة من كأس أمم إفريقيا خاض خلالها 65 مباراة، فاز في 17 وخسر في 26 في حين تعادل في 22 مناسبة.

جدول المباريات

يستهل منتخب "الفهود" مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة المغرب يوم 16 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلعب مع كوت ديفوار يوم 20 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة توغو في الـ 24 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

الكونغو الديمقراطية x المغرب

المباريات 12 فوز 2 خسارة 4 تعادل 6

الكونغو الديمقراطية x كوت ديفوار

المباريات 17 فوز 5 خسارة 8 تعادل 4

الكونغو الديمقراطية x توغو

المباريات 11 فوز 7 خسارة 1 تعادل 3

نجوم المنتخب

ديوميرسي مبوكاني

يعدّ ديوميرسي مبوكاني أحد أفضل عناصر كتيبة "الفهود" إذ تعوّل عليه الجماهير الكونغولية لشدّ أزر زملائه ومساعدتهم على صنع المفاجأة والخروج بورقة العبور للدور الثاني من مجموعة في غاية الصعوبة.

ويحترف المهاجم المخضرم (31 عاماً)، الذي تقمّص زي منتخب الكونغو الديمقراطية في 38 مناسبة مسجلاً 19 هدفاً، في نادي هال سيتي الإنكليزي.