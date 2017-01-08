الغابون 2017 - مدينة ليبرفيل

إعداد - باسم السلمي

تعدّ ليبرفيل ذات أهمية قصوى للغابون وذلك بالدرجة الأولى لكونها العاصمة والمدينة الأكبر، كما أنها الأبرز من حيث الكثافة السكانية التي بلغت 850 ألف نسمة بحسب إحصائيات عام 2014، أي أنها تعدّ أكثر من نصف متساكني البلاد.

من الناحية الجغرافية، تتسم ليبرفيل بموقع ساحلي استراتيجي وخلّاب "طبيعياً" كما أنها مركز تجاري حيوي للغابون باعتبارها تقع على نهر كومو المحاذي لخليج غينيا، وهو موقع عريق اكتشفه الملاحون البرتغاليون في أواخر القرن الخامس عشر.

رياضياً، ليبرفيل هي الوجهة الأساسية لكل حدث رياضي كبير على المستويين المحلي والقاري كونها تحتوي على أكبر ملعبين في البلاد، وهما ملعب عمر بونغو المسمّى على شرف رئيس البلاد، وملعب دانغوندجه والمعروف بملعب الصداقة، وهو الذي سيكون الحاضنين الأساسيين لمنافسات الكان.

الملعب: "ستاد دانغوندجه" أو ملعب الصداقة

يقع ملعب الصداقة في الضواحي الشمالية للعاصمة ليبرفيل وتحديداً في ضاحية "أنغوندجه" التي اقتبس منها اسم الملعب، وهو ثاني أكبر ملعب في الغابون بعد استاد عمر بونغو الشهير، وتصل طاقة استيعابه حتى 40 ألف متفرج.

ويعدّ ملعب الصداقة حديث النشأة حيث استغرق بناءه 22 شهراً وافتتح في 10 نوفمبر 2011 بمباراة ودية استعراضية بين المنتخبين الغابوني والبرازيلي (0-2)، وتمّ تحضيره خصيصاً لاستضافة جزء من منافسات كأس أمم أفريقيا 2012 التي استضافتها أيضاً الغابون بالمشاركة مع غينيا الإستوائية.

واستضاف ملعب الصداقة في "كان 2012" 9 مباريات، يبقى أهمها المباراة النهائية التي جمعت منتخب زامبيا المتوّج بنظيره كوت ديفوار.

يستقبل في الـ"كان":

كما هو الحال في 2012، سيكون نصيب ملعب الصداقة في ليبرفيل 9 مباريات من بينها المباراتين الافتتاحية والنهائية، ومباراتين أخريين في الدورين ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى خمس مباريات في الدور الأول، وهي أغلب مواجهات المجموعة الأولى.