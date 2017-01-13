الغابون 2017: غراس بدلاً من بوفال في تشكيلة المغرب

التحق مدافع هارتس الاسكتلندي فيصل غراس بتشكيلة المنتخب المغربي التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق السبت في الغابون، بدلاً من لاعب ساوثمبتون الإنكليزي سفيان بوفال المصاب، بحسب ما أعلن منظمو البطولة الجمعة.

ولم يشارك غراس (23 عاماً)، المولود في لييج البلجيكية، سوى في مباراة واحدة مع المنتخب المغربي وكانت ودية ضد ألبانيا العام الماضي. واستفاد غراس من إصابة بوفال الذي كان رابع لاعب ينسحب من التشكيلة بداعي الإصابة بعد نور الدين امرابط (واتفورد الانكليزي) ويونس بلهندة (نيس الفرنسي) وأسامة طنان (سانت اتيان الفرنسي).

ويشارك المغرب في كأس الأمم الأفريقية في المجموعة الثالثة إلى جانب كوت ديفوار بطلة 2015 وتوغو والكونغو الديموقراطية.

وفي مشاركته الأخيرة في نسخة 2013، تعادل المغرب، حامل لقب 1976، في مبارياته الثلاث وخرج من الدور الأول.

وكان المغرب أول المتأهلين إلى النهائيات من الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين بإشراف مدربه الفرنسي هيرفيه رينار، ثم فاز وتعادل في المباراتين الأخيرتين.