الغابون 2017: حل خلاف مكافآت لاعبي زيمبابوي

وكان من المقرر أن يسافر اللاعبون الأحد إلى الكاميرون، حيث يخوضون مباراة ودية الثلاثاء قبل الانتقال الى الغابون التي تستضيف الكأس بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير.

إلا أن الخلاف المتواصل منذ ايام، أدى إلى اختلال في جدول السفر، فسافر عدد من اللاعبين صباح الأحد، بينما من المقرر ان ينضم إليهم الباقون على متن طائرة اخرى في وقت لاحق اليوم.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة فرانس برس "عقدنا اجتماعاً مثمراً، واللاعبون والإدارة توصلوا إلى حل ودي"، رافضاً كشف تفاصيله.

وكان اللاعبون احتجوا الجمعة على مكافآتهم، واعتصموا في أروقة الفندق الذي يقيمون فيه، رافضين المشاركة في حفل عشاء وداعي لهم، كان ضيف الشرف فيه نائب رئيس البلاد إيمرسون منانغاغوا.

وانتقد الاتحاد في بيان مساء السبت بشدة هذه الخطوة، معتبراً أن اللاعبين "يريدون أخذ الأمة رهينة سعيهم للحصول على أموال ليس في قدرة الاقتصاد (الوطني) تحملها".

ورفض اللاعبون بدل المشاركة الذي اقترحه الاتحاد والبالغ ألف دولار أميركي، مطالبين بخمسة آلاف، بحسب مصادر في الاتحاد.

كما طالبوا بالحصول على بدل يومي يبلغ 150 دولار للاعبين الذي يشاركون في الدوري المحلي، و500 دولار للمشاركين في الدوريات الأجنبية، بدلاً من 50 دولارا و100 دولار توالياً، كما كان مقترحاً.

وكان اللاعبون رفضوا في وقت سابق، الإقامة في منشأة تابعة للاتحاد، معتبرين أنها "ما دون المستوى المطلوب".

وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية خانقة، منها التضخم الحاد والفساد وانهيار قطاع الزراعة. وغالباً ما اعتمد المنتخب الوطني على دعم متمولين لسداد أجور ومستحقات لاعبيه ومدربيه.

واستبعد المنتخب العام الماضي من تصفيات كأس العالم 2018 بسبب عدم سداد مستحقات تبلغ 67 ألف دولار لمدربه السابق البرازيلي جوزيه كلاوديني جيورجيني.

كما انعكست الأزمة الاقتصادية تراجعاً في الإقبال الجماهيري على مباريات كرة القدم.