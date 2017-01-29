الغابون 2017: استقالة مدرب كوت ديفوار

وجاء في بيان لاتحاد كوت ديفوار أن رئيسه "يعلن للرأي العام الوطني والدولي أن السيد ميشال دوسوييه تقدم باستقالته".

أضاف: "بعد التشاور مع لجنة الطوارئ (في الاتحاد)، أخذ الرئيس علماً بقرار دوسوييه"، موجهاً تحية إلى "طينته الانسانية، واحترافيته، وتواضعه".

وعين دوسوييه في تموز/يوليو 2015 مدرباً لمنتخب كوت ديفوار بعد خمس سنوات على رأس الجهاز التدريبي لمنتخب غينيا، الا أنه أخفق في مهمته الصعبة لخلافة مواطنه هيرفيه رينار الذي قاد كوت ديفوار إلى احراز اللقب الأفريقي في غينيا الاستوائية مطلع 2015، بعد انقطاع عن الألقاب استمر 13 عاماً.

وخرجت كوت ديفوار من البطولة القارية المقامة حالياً في الغابون حتى الخامس من شباط/فبراير، بعدما تعادلت مع توغو صفر-صفر، والكونغو الديموقراطية 2-2، ثم خسرت أمام المغرب صفر-1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان مدرب الجزائر التي خرجت بدورها من الدور الأول برصيد نقطتين أيضاً، البلجيكي جورج ليكنز أول ضحايا أمم أفريقيا 2017 حيث أعلن استقالته قبل العودة إلى الجزائر، اثر خروج المنتخب الذي كان من المرشحين البارزين لإحراز اللقب، من الدور الأول أيضاً.

