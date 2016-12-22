السنغالي ساخو يغيب عن كأس أمم إفريقيا

وقال بيليتش إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، "خضع لجراحة في ظهره وسيغيب بين 6 و8 أسابيع".

أضاف "بالتأكيد ذلك سيحرمه المشاركة في أمم إفريقيا 2017".

وأدت الاصابات هذا الموسم إلى مشاركة ساخو مرتين فقط مع وست هام، وهو لن يستطيع الانضمام إلى زملائه في منتخب السنغال المشارك في كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الغابون من 14 كانون الثاني/يناير حتى الخامس من شباط/فبراير.

وتلعب السنغال في المجموعة الثانية أو "مجموعة الموت" التي تضم تونس والجزائر وزيمبابوي. وتعود أفضل نتيجة للسنغال في كأس إفريقيا، الوصول إلى نهائي العام 2002 حين خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح (2-3)، بعد تعادلهما (صفر-صفر).