الحضري يبلغ حاجز الـ 150 مباراة دولية بقميص مصر

ويتصدر أحمد حسن القائد السابق لمنتخب الفراعنة، الترتيب العالمي كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع 184 مباراة، أوّلها في 29 كانون الأول/ديسمبر1995، والأخيرة في 22 آيار/مايو 2012.

ويليه في المركز الثاني عالمياً ومصرياً حسام حسن مع 178 مباراة.

وخاض الحضري مباراته الدولية الأولى في آذار/مارس 1996 أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وبات الحضري أكبر لاعب سناً يشارك في أمم أفريقيا، بعد دخوله احتياطياً في مباراة مصر ومالي في 17 كانون الثاني/يناير، ضمن البطولة المقامة في الغابون حتى الخامس من شباط/فبراير.

وكان عمر الحضري يومها 44 عاماً ويومين. وكان أكبر لاعب سناً في البطولة القارية، مواطنه المهاجم حسام حسن، الذي شارك في نسخة 2006 التي أحرزتها مصر، وهو يبلغ من العمر 39 عاماً و5 أشهر و24 يوماً، بحسب الاتحاد القاري للعبة.

ويحمل الحضري مع مواطنه أحمد حسن، الرقم القياسي في عدد الألقاب للبطولة، برصيد 4 لكل منهما (1998، 2006، 2008، 2010).