منذ ظهوره مع النادي الذي قدمه لجماهير الكرة المصرية النادي الإسماعيلي والجميع أيقن أنهم أمام لاعب إستثنائي. لاعب كرة قدم من طراز خاص. لاعب ولد ليكون نجما. إنه جوكر منتخب مصر والنادي الأهلي أحمد فتحي.

ويتساءل الكثيرون عن سر المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الجوكر فمنذ أن أصيب الصخرة وائل جمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 ومشاركة فتحي بدلا منه ليراقب العملاق دروجبا ونجاحه المبهر في هذه المهمة أصبح فتحي الحل الأول عند إصابة أي لاعب في خطي الدفاع والوسط.. فقد لعب الجوكر وأجاد في جميع مراكز هذين الخطين بكفاءة وإقتدار.

ولكن ما الذي يساعد فتحي على تأدية هذه الأدوار المتعددة بهذه الصورة الرائعة بإستمرار؟

الشخصية الدولية

فقد لعب الجوكر لمنتخبات مصر في مختلف الفئات السنية منذ أن كان عمره 17 عاما مما أكسبه ثقة لا متناهية في قدراته الفنية وصلابة في مواجهة التحديات. وأزال من نفسه رهبة مواجهة النجوم الكبار.

العزيمة والإصرار

فكلمة مستحيل لا توجد في قاموس هذا النجم مما يجعله دائما لا يتقبل فكرة الفشل في تأدية المهام الموكلة إليه مهما كانت. فتراه يبذل جهدا مضاعفا عندما يلعب في مركز لأول مرة لتعويض عدم خبرته بهذا المكان.

قدراته البدنية

يتمتع أحمد فتحي بلياقة بدنية عالية بالإضافة إلي سرعات مقبولة جدا مما يساعده دائما على مجاراة المنافسين سواء في الإلتحامات أو "الاسبرنتات". كما انه من الصعب جدا مراوغته مما يعطيه أفضلية كبيرة أمام أي لاعب مهما كانت قدراته.

المهارة الفنية

يتميز فتحي عن مدافعين كثر بالمهارة فهو مراوغ جيد ويجيد لعب العرضيات المتقنة بجانب التسديد القوي الأمر الذي يمكنه من أداء أدوار هجومية فعالة في مساندة زملائه.

الخبرة

وهي التي أضفت على صاحب الـ 32 عاما مزيدا من التألق والإبداع. فهو لاعب من إثنين فقط بجوار عصام الحضري المتبقين من جيل ذهبي إمتد إشعاعه وتألقه للمحافل العالمية وليس على صعيد القارة السمراء فقط. فقد خاض مع المنتخب كأس القارات والعديد من المباريات الدولية الودية إحتك فيها بمنتخبات عملاقة من مدارس كروية مختلفة.

حقا إنه لاعب كبير سطر لنفسه تاريخا مضيئا في عالم كرة القدم ولايزال يطمح في المزيد.