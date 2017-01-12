الجزائر مرشح قوي للظفر باللقب القاري

بعد مافاز في وديتي موريتانيا بنتيجة ثقيلة أجمع كل المحللين الفنيين بان اشبال ليكنس سيظهرون بوجه مشرف في البطولة مدعمين بالجمهور الذي سياغدر الجزائر متجها الى الغابون قبل بداية العرس الافريقي.

وتعد الجزائر من المنتخبات المتوجة بالبطولة مرة واحدة على غرار المنتخب التونسي الذي سينافس "محاربي الصحراء" في نفس المجموعة وفي هذا السياق نرى بان الامكانيات بين المنتخبين متقاربة إذ يعتمدان على الاطراف في اللعب، كما ان ليكنس يعرف كل كبيرة وصغيرة عن تونس فكل هذه العوامل ستساعد رفقاء احسن لاعب في إنجلترا الحائز مؤخرا على الكرة الذهبية الافريقية رياض محرز.

فهل ياترى سيتكرر ما أنجزه رفقاء ماجر في 1990؟