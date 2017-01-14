الجزائر تواجه زيمبابوي بالزي الأبيض

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجزائر وزيمبابوي المقررة إقامتها غدا الأحد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا بالغابون بإقرار ارتداء المنتخب الجزائري الزي الأبيض، في حين سيرتدي منتخب زيمبابوي الزي الأصفر.

من جهة أخرى، عينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا لإدارة المباراة على أن يساعده كل من جون كلود بيروموشاهو من بوروندي وأبو بكر دومبويا من غينيا.

وفي مباراة أخرى، يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب السنغال مساء الأحد، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.