الأسود الغير المروضة وقصة الزمن الجميل

على بعد أيام قليلة سينطلق العرس الإفريقي بالغابون، مسابقة قارية مليئة بالفرجة والإثارة، فالأجواء الإفريقية لها سحرها الخاص، ضف لذلك المنافسة الشرسة بين المنتخبات العربية المشاركة، المغرب، الجزائر، تونس، ومصر وباقي المنتخبات الإفريقية الأخرى. فهل ستكون الكأس عربية، أم إفريقية؟

بكل صراحة لايمكن الحديث عن أمم إفريقيا دون التطرق لواحد من نجوم الأسود الغير المروضة ،هذا النجم الذي بصم على تاريخ حافل في هاته المسابقة الراقية فنال لقبها في مناسبتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٢، دون إغفال أنه خسر نهائي ٢٠٠٨، إنه النجم سامويل إيتو وصاحب الرقم القياسي فهو أحسن هذاف لأمم إفريقيا برصيد ١٨ هدف خلال ٥ مشاركات.

والحقيقة أن قصة منتخب الكاميرون وأمم إفريقا تستحق السرد، فعلى عهد النجم العالمي ميلا نالت الأسود الغير المروضة اللقب في نسختي ١٩٨٤ و١٩٨٨، علما أن الكاميرون خسرت نهائي ١٩٨٦ لكن ميلا نال لقب أفضل لاعب في هاته الدورة.

الكرة العربية أيضا نالت حقها في التتويج الإفريقي، وهنا لابد من إستحضار منتخب الفراعنة الذي تمكن من تحقيق ثلاثية تاريخية خلال نسخ ٢٠٠٦،٢٠٠٨،٢٠١٠ دون نسيان لقب ١٩٩٨ الذي ناله رفاق عصام الحضري ببوركينا فاسو تحت قيادة المدرب الشهير محمود الجوهري الذي يعتبر العربي الوحيد بجانب النيجيري ستيفان كيشي اللذان تمكنا من نيل اللقب القاري كلاعبين وكمدربين.

بالعودة لمنتخب الكامرون، فالإتحاد الكاميروني لللعبة إختار هاته المرة المدرسة البلجيكية التي يمثلها المدرب هوغو بروس والذي حدد لائحة للمشاركة في العرس الإفريقي، حيث نجد في حراسة المرمى أوندوا، كمدافعين نيوم، نغولو، شيدجو وسالي، في وسط الميدان دجوم، أويونغو، نغادو، وتوكو، أما في الهجوم فتم الإعتماد على أبو بكار وموكاندجو، وهي تقريبا نفس التشكيلة التي واجهت منتخب ثعالب الصحراء وانتزعت تعادلا ثمينا من قلب الجزائر برسم روسيا ٢٠١٨.

الأسود الغير المروضة حاضرة إذن في مونديال الغابون بذكريات من الماضي بأربعة ألقاب قارية وبلقب أولمبي سنة ٢٠٠٠ بسيدني في نهائي تاريخي أمام لاروخا الإسباني، لكن في نفس الوقت بواقعية الحاضر فالوجوه الجديدة للمنتخب عازمة من دون أدنى شك على ربط الماضي بالحاضر والسير على نهج النجوم ميلا، إيتو ومبوما.

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