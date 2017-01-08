إصابة بوفال تبعده عن تشكيلة المغرب

وجاء في بيان للاتحاد: "غادر اللاعب سفيان بوفال مقر معسكر الأسود بمدينة العين (في الإمارات العربية المتحدة)، صباح اليوم بعد التأكد من إصابته وعدم إمكانية مشاركته في نهائيات كأس أفريقيا".



أضاف أن بوفال، لاعب نادي ساوثهامبتون الإنكليزي: "سيعوض بلاعب آخر سيعلن عن اسمه لاحقاً".

ورجحت تقارير صحافية مغربية أن يكون البديل إسماعيل الحداد، لاعب الوداد البيضاوي المغربي.



وبوفال هو ثاني لاعب يضطر المدرب الفرنسي هنري رينار لاستبعاده عن تشكيلة المنتخب المغربي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما سبقه لاعب واتفورد الإنكليزي نور الدين أمرابط المصاب بكاحله، والذي استدعي لاعب وسط نابولي الايطالي عمر القادوري بدلاً منه.



كما يغيب لاعبون بارزون آخرون بسبب الإصابة، أبرزهم يونس بلهندة (نيس الفرنسي) وأسامة طنان (سانت إتيان الفرنسي).



وخاض المنتخب المغربي الأحد آخر حصة تدريبية على أرض ملعب طحنون بن محمد في العين، عشية اللقاء الودي مع فنلندا الإثنين.



ويشارك المغرب في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون السبت 14 كانون الثاني/يناير، في المجموعة الثالثة إلى جانب كوت ديفوار وتوغو والكونغو الديموقراطية.



وكان المغرب أول المتأهلين إلى النهائيات من الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين بإشراف رينار، ثم فاز وتعادل في المباراتين الأخيرتين.