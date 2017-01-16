أمم إفريقيا 2017: عزّوني يتحدث عن حظوظ المنتخب التونسي

وتكبّد المنتخب التونسي الخسارة أمام السنغال صفر-2 في المباراة الأولى.

وقال عازوني للصحافيين قبيل حصة تدريبية للمنتخب في مدينة بونغوفيل بالغابون التي تستضيف البطولة حتى الخامس من شباط/فبراير، "المعنويات لا تزال عالية، ولا بديل لنا سوى الفوز بالمباراتين المقبلتين".

وتتواجه تونس مع الجزائر في مباراتها المقبلة ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير، على أن تخوض اللقاء الأخير ضد زيمبابوي في 23 منه.

وكانت الجزائر تعادلت مع زيمبابوي 2-2 في أولى مباريات المجموعة الأحد، بينما خسرت تونس صفر-2 أمام السنغال، بهدف لساديو مانيه من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وآخر لكارا مبودجي في الدقيقة 30.

وقال عازوني الاثنين "إن الفرص الضائعة أمام السنغال كانت كثيرة. سنحاول أمام الجزائر الاستفادة مما حصل"، مضيفاً "كانت تنقصنا النهايات الصحيحة أمام المرمى، ولم يقف الحظ إلى جانبنا".

وقبيل الحصة التدريبية، قال المدافع التونسي حمدي النقاز "لن نستسلم (...) سنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت والفوز في النهاية"، معتبراً أن المباراة مع الجزائر "مصيرية" بالنسبة إلى المنتخبين.