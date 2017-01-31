أمم إفريقيا بالغابون....هل ينجح الفراعنة في فرملة خيول بوركينا فاسو؟

بعد الإنجاز الكبير لمنتخب الفراعنة ونجاحهم في إخراج أسود الأطلس من مرحلة الربع، فإنهم سيجدون أمامهم منتخب بوركينا فاسو الطامح هو الآخر للوصول للنهائي الحلم.

والحقيقة أن الفراعنة برهنوا على أنهم فعلا متخصصين في هاته المنافسة القارية بدليل أن شباكهم لم تتلق ولو هدفا واحدا لحد الساعة، دليل على أن الأرجنتيني كوبير يقوم بعمل جيد ويقود الفراعنة في الطريق الصحيح.

في المقابل نجد منتخب بوركينا فاسو العنيد بمدربه الشاب باولو دوارتي، هذا المدرب نجح فعلا في ترك بصمته على خيول بوركينا فاسو فكون منتخبا يمزج بين الشباب والخبرة، فجيل الشباب يتزعمه النجم بيرتراند تراوري، في حين يمثل أرستيد بانسيه كل الخبرة المطلوبة.

بالنسبة لعوامل القوة لذى الخيول فأبرز معالمها بذل مجهود بدني غير محدود طيلة المواجهات، ضف لذلك السرعة في اللعب خاصة على المرتدات القاتلة، وقد لاحظنا كيف نجحت هاته الوصفة أمام منتخب تونس القوي الذي إنهار بدنيا بسبب الضغط العالي الذي مارسته الخيول خلال كل فترات اللقاء، وبالتالي فازت الخيول بهدفين نظيفين.

نقاط قوة الفراعنة عديدة جدا فهم يملكون نجوما من عيار صلاح، ضف لذلك دفاعهم القوي الذي نجح في الحفاظ على شباك الرائع الحضري نظيفة لحد الساعة، وهناك عامل ٱخر يصب في مصلحة الفراعنة وهو عامل الخبرة التي راكمتها الكرة المصرية على الصعيد الإفريقي من خلال تمكن فرقها من التوهج قاريا، الأهلي والزمالك كأحسن مثال.

كمشجعين للكرة العربية يحدونا أمل كبير في رؤية الفراعنة في النهائي بعد خروج الأسود، النسور، والثعالب وبالتالي فإن الفراعنة حاليا تعلق عليهم كل الآمال لتقديم وجه مشرف للكرة العربية. شئ أكيد أصدقاء صلاح لن يفرطوا في اللقب بالغابون.