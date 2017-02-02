أمم أفريقيا بالغابون...الفراعنة في النهائي "الحلم"

على حد تعبير إخواننا المصريين، سنقول معهم والله فعلها الرجالة، فوضعوا بطاقة نهائي الكان في الجيب بكل جدارة وإستحقاق أمام خيول جامحة لم تدخر جهدا لإسقاط كتيبة كوبير، لكن الفراعنة وبحكم تجربتهم عرفوا جيدا من أين ومتى يجب أكل الكتف البوركينية.

والحقيقة أن الخيول حاولت خنق الفراعنة منذ الوهلة الأولى من خلال ممارسة ضغط عال جدا قرب مرمى الحضري إعتمادا على الثلاثي الخطير نكولما، بانسي، وبرتران تراوري لكن الدفاع الإسمنتي للفراعنة وقف بالمرصاد خاصة السد العالي عصام الحضري الذي كان بحق نجم هذا النصف النهائي بكل إستحقاق.

ويبدو أن خطة كوبير كانت واضحة المعالم، فالفراعنة يمتصون ضغط الخصوم بدفاع ناجع وفي نفس الوقت يلسعون بمرتدات تردي ضحاياها لأنهم يملكون وسائل اللسع من طراز رفيع : صلاح، ترزغي، كهربا.

كانت الوصفة جاهزة، د ٦٦ المحمدي يتسلم الكرة، يمررها في مربع العمليات، يتسلمها كهربا وظهره لمرمى بوركينا، يضعها أمام صلاح الذي أودعها الشباك بإحترافية عالية بيسراه. مصر ١،بوركينا ٠ ، صلاح إنت معلم.

بعد الصعقة هاجت الخيول الجامحة فكثفت من الهجمات لينجح بانسي في مغالطة الحضري بهدف جميل فقد أوقف الكرة بصدره ثم أودع الكرة الشباك ببرودة دم، د٧٣. هو إذن أول هدف تستقبله مرمى الحضري لحد الساعة في هذا الكان.

إنتهى الشوط الثاني، ذهب المنتخبان للأشواط الإضافية، لاجديد تحت السماء، التعادل الإيجابي سيد الموقف، فصفر الحكم معلنا نهاية اللقاء والتوجه لنقطة الجزاء لبداية حصة الضربات الترجيحية، تقدم عبد الله السعيد الذي لم يكن سعيدا حين أضاع، تقدم كوفي الحارس فأضاع، التعادل وارد الٱن. حان الدور على برتران تراوري الذي قرأ الحضري نيته بمكر كروي فأزاح تسديدته، إنتهى كل شئ مصر في نهائي الحلم، بوركينا تغادر.

هو إذن تأهل مستحق للفراعنة الذين أكدوا أنهم متخصصين بدرجة عالية في مسابقات الكان، أما الخصم المقبل فإما الأسود أو البلاك ستارز . شئ أكيد اللقب قاب قوسين أو أدنى وأصدقاء صلاح سيحملون معهم الكأس الغالية نحو القاهرة في أول رحلة.