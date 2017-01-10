أفوبي يخرج من حسابات "الفهود" دون أضرار

لن يتم منع بينيك أفوبي من اللعب مع فريقه بورنموث خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما قرر الانسحاب من تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية خلال النهائيات التي ستنطلق بالغابون مطلع الأسبوع المقبل.

وقال النادي المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الثلاثاء إنه نال تصريحا من منتخب الكونغو الديمقراطية للاستفادة من خدمات أفوبي الذي اختار الانسحاب من تشكيلته للحفاظ على مكانه في بورنموث.

وذكر بورنموث عبر موقعه على الانترنت: "حصل بورنموث على تصريح من الكونغو الديمقراطية وسيتمكن أفوبي من استئناف اللعب مع الفريق على الفور".

وحول أفوبي ولاءه ليلعب للمنتخب الأفريقي بدلا من إنكلترا التي لعب لمنتخبها تحت 21 عاما وكان من المتوقع أن يستهل مشواره مع الكونغو الديمقراطية الأسبوع المقبل لكن انسحابه شكّل ضربة قوية للفريق.

وشارك أفوبي (23 عاماً) في ثلاث مباريات فقط كأساسي مع بورنموث هذا الموسم مقابل 12 مشاركة كبديل وسجل في الأسبوع الماضي هدفاً أمام سوانسي عشية العام الجديد.

وكان من الممكن أن يمنع أفوبي من اللعب لناديه خلال فترة كأس الأمم التي ستستمر لثلاثة أسابيع بدءا من 14 يناير/كانون الثاني إذا ما تقدم اتحاد الكونغو الديمقراطية بشكوى للاتحاد الدولي (الفيفا).



وتلعب الكونغو الديمقراطية ضمن مجموعة صعبة في النهائيات التي ستقام بالغابون حيث ستواجه كوت ديفوار حاملة اللقب والمغرب وتوغو ضمن المجموعة الثالثة.